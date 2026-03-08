Kuwait giảm sản lượng khai thác dầu

Hôm 7/3, Kuwait cho biết đã giảm sản lượng khai thác, lọc dầu do tàu chở hàng không thể qua vịnh Ba Tư vì căng thẳng ở khu vực này.

Quốc gia Vùng Vịnh chưa thông tin cụ thể giảm sản lượng bao nhiêu thùng dầu mỗi ngày, nhưng cho biết đây là biện pháp phòng ngừa và sẽ xem xét lại tùy theo tình hình căng thẳng thực tế tại khu vực.

Kuwait là nhà sản xuất dầu lớn thứ năm trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC). Trong tháng 1, nước này đã sản xuất khoảng 2,6 triệu thùng mỗi ngày.

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait (Kuwait Petroleum Corporation) cho biết họ sẵn sàng khôi phục mức sản xuất khi điều kiện cho phép.

Giá dầu thế giới đã tăng khoảng 35% trong tuần này khi căng thẳng ở Trung Đông leo thang từ 28/2, gây gián đoạn với nguồn cung năng lượng toàn cầu. Các tàu chở dầu không thể đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng, do chủ tàu lo ngại tàu có thể bị tấn công.

Tuyến đường biển hẹp này là con đường duy nhất để ra vào vịnh Ba Tư và khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua đây. Theo dữ liệu của Kpler, dầu nhiên liệu xuất khẩu qua eo biển Hormuz trung bình đạt 3,7 triệu tấn mỗi tháng.

Dầu đang tồn ứ tại Trung Đông do tàu chở dầu không di chuyển. Bởi vậy, các nhà sản xuất ở Vùng Vịnh buộc phải giảm sản lượng khi kho chứa không còn đủ chỗ. Iraq đã cắt giảm 1,5 triệu thùng mỗi ngày vì thiếu không gian lưu trữ.

Xung đột tại Trung Đông gây đứt gãy chuỗi xuất khẩu năng lượng toàn cầu. Nguồn: Reuters

Natasha Kaneva, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa toàn cầu của JPMorgan nhận định trong một báo cáo gửi khách hàng hôm 6/3 rằng, thị trường chuyển từ việc định giá rủi ro địa chính trị thuần túy sang đối mặt với những gián đoạn vận hành thực tế.

Theo bà Kaneva, các quốc gia Trung Đông sẽ cạn dung lượng lưu trữ và buộc phải đóng cửa sản xuất dầu nếu xung đột kéo dài hơn ba tuần. Khi đó, giá dầu Brent có thể vượt 100 USD mỗi thùng.

JPMorgan ước tính tổng mức cắt giảm sản lượng có thể vượt 4 triệu thùng một ngày vào cuối tuần tới nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng.

Đến hết ngày 6/3, giá dầu thô ghi nhận mức tăng theo tuần lớn nhất trong lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai. Trong đó, mỗi thùng dầu Brent tăng 8,52%, lên mức 92,69 USD mỗi thùng, còn WTI tăng 12,21% lên 90,90 USD.

Tính cả tuần qua, dầu thô Mỹ tăng 35,6% - mức tăng mạnh nhất kể từ khi hợp đồng tương lai được giao dịch vào năm 1983. Brent tăng 28% - mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 4/2020.

Các tàu hàng ở châu Á cũng đang gặp khó trong việc tìm dầu nhiên liệu, do chiến sự làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Giá xăng, dầu diesel tại Mỹ tăng 11-15% so với tuần trước, khi chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu gián đoạn.

Xung đột tại Trung Đông cũng làm gián đoạn nguồn cung khí đốt tự nhiên toàn cầu. Qatar đã dừng sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ đầu tuần do các cuộc tấn công từ Iran. Khoảng 20% lượng LNG xuất khẩu toàn cầu đến từ Qatar.

LNG là dạng khí tự nhiên được làm lạnh thành chất lỏng để có thể bơm lên tàu và xuất khẩu đi khắp thế giới. Khí tự nhiên được sử dụng chủ yếu để sản xuất điện và sưởi ấm.

Tú Anh (theo CNBC)