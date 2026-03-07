Tàu hàng ở châu Á chật vật tìm dầu

Các tàu hàng ở châu Á đang gặp khó trong việc tìm dầu nhiên liệu, do chiến sự làm gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Nguồn tin từ Reuters cho hay xung đột làm gián đoạn các chuyến hàng từ những nhà cung cấp lớn ở Trung Đông đi qua eo biển Hormuz khiến các tàu hàng gặp khó. Dầu nhiên liệu (fuel oil) là loại dầu nặng thu được từ quá trình lọc dầu thô, thường dùng làm nhiên liệu cho tàu biển, nhà máy điện, lò hơi công nghiệp.

"Hiện mọi người đều chật vật tìm dầu cho nửa cuối tháng 3", một thương nhân tại Singapore nói. Người này cho biết giá thuê tàu quá đắt và cơ hội chênh lệch giá để đưa hàng từ nguồn cung thay thế của phương Tây về nước gần như không còn.

Theo dữ liệu của Kpler, dầu nhiên liệu xuất khẩu qua eo biển Hormuz trung bình đạt 3,7 triệu tấn mỗi tháng. Khoảng 1,2 triệu tấn trong số này hướng đến châu Á, tương đương 246.000 thùng mỗi ngày, với khoảng 70% đi về Đông Nam Á.

Tuy nhiên, hoạt động của tàu chở dầu tại eo biển Hormuz hiện đã giảm khoảng 90% so với tuần trước. Dự báo thiếu hụt khiến giá tăng mạnh, nhất là loại hàm lượng lưu huỳnh cao (HSFO) nguồn gốc từ Trung Đông.

Từ khoá "dầu" trên màn hình điện thoại bên bản đồ hiển thị eo biển Hormuz: Ảnh: AFP

Tại Singapore - trung tâm tiếp nhiên liệu tàu biển lớn nhất thế giới, giá dầu nhiên liệu hàng hải hàm lượng lưu huỳnh cao tăng đã hơn 40% kể từ khi chiến sự bắt đầu cuối tuần trước. Giá dầu nhiên liệu lưu huỳnh thấp cũng tăng hơn 30%.

"Khi phần lớn thị trường HSFO toàn cầu phụ thuộc vào điểm nghẽn duy nhất, chỉ cần gián đoạn một phần cũng đủ khiến cung - cầu nhanh chóng thắt chặt và dẫn đến thị trường nhiên liệu hàng hải biến động mạnh", ông Sumit Ritolia, chuyên gia phân tích tại Kpler, nhận định.

Các nguồn cung thay thế có thể đến từ Mỹ và Mexico, nhưng khối lượng không đủ lớn. Một nguồn tiềm năng khác là Venezuela, song các lô hàng từ nước này năm nay vẫn chủ yếu ở lại thị trường phương Tây. "Một nguồn khác rõ ràng là Nga, nhưng dầu từ Nga vẫn nhạy cảm với nhiều người mua", một thương nhân nói.

Dầu nhiên liệu từ Iran mà Trung Quốc vẫn mua hiện cũng đã dừng do xung đột. Theo các nguồn tin, Bắc Kinh đang đàm phán để Tehran cho phép tàu thuyền đi lại an toàn ở eo biển Hormuz. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhận khoảng 45% lượng dầu nhập khẩu thông qua tuyến này.

Một số nhà giao dịch đang chuyển sang mua từ các nhà máy lọc dầu tại châu Á, nhưng sản lượng có thể giảm vì nhiều nơi phải cắt giảm công suất do thiếu dầu thô từ Trung Đông. Dữ liệu theo dõi tàu của Vortexa cho biết chỉ 4 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz vào ngày 1/3, so với mức trung bình 24 tàu mỗi ngày kể từ tháng 1. Hiện có khoảng 300 tàu chở dầu vẫn đang neo bên trong eo biển.

Trên thị trường dầu nhiên liệu hàm lượng lưu huỳnh thấp, hàng từ nhà máy lọc dầu al-Zour của Kuwait ở Vùng Vịnh đã "tắc". Dù vậy, giá cả hiện tăng không quá mạnh nhờ một số nguồn cung vẫn đến từ Brazil và Nigeria. Singapore cũng còn khối lượng dự trữ lớn song có thể giảm mạnh trong những tuần tới, theo các nhà giao dịch. Khi ấy, khan hiếm có thể khiến chi phí tăng mạnh.

Phiên An (theo Reuters)