Kuwait có thể đã mất loạt tiêm kích hơn 100 triệu USD do xung đột

Ảnh vệ tinh cho thấy đòn tập kích của Iran làm hư hại ít nhất một tiêm kích Typhoon Kuwait và kho chứa UAV Mỹ ở căn cứ Ali Al-Salem.

Ảnh chụp bởi vệ tinh thương mại của công ty Planet Labs và được CNN phân tích hôm 15/3 cho thấy căn cứ không quân Ali Al-Salem tại Kuwait đã hứng chịu thiệt hại đáng kể sau các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran hồi đầu tháng.

Trong ảnh đầu tiên, một tiêm kích Typhoon nằm bên ngoài nhà chứa kiên cố, gần các kho chứa máy bay MQ-9 Reaper của Mỹ bị trúng đòn tấn công. Bên cạnh chiếc Typhoon có vệt đen kéo dài, nghi là nhiên liệu rò rỉ sau khi phi cơ trúng mảnh văng hoặc sóng xung kích. Một máy bay Typhoon khác nằm ở bãi đỗ trống trải, nhưng dường như không bị tổn hại.

Ảnh vệ tinh nhà chứa UAV và tiêm kích hư hại ở căn cứ Ali Al-Salem của Kuwait. Ảnh: Planet Labs

"Một nguồn tin tiết lộ với chúng tôi rằng không quân Kuwait đã mất 3 tiêm kích Typhoon, một chiếc cũng bị hỏng nhẹ", Clash Report, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho hay.

Một số ảnh vệ tinh chụp sân bay Ali Al-Salem trước và sau cuộc tấn công của Iran cũng thể hiện những thiệt hại ở nhiều khu vực, như khu hậu cần và nhà văn phòng.

Giới chức Kuwait và Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Eurofighter Typhoon là tiêm kích đa năng hai động cơ ra mắt vào năm 2001, do Anh, Đức, Italy và Tây Ban Nha hợp tác phát triển. Giá mỗi phi cơ Typhoon dao động trong khoảng 110-165 triệu USD, tùy biến thể và gói bảo dưỡng đi kèm.

Các công trình tại căn cứ không quân Ali Al-Salem trúng tập kích. Ảnh: X/MenchOsint

Kuwait hồi năm 2016 ký hợp đồng đặt mua tổng cộng 28 chiếc Typhoon, gồm 22 máy bay một chỗ ngồi và 6 chiếc hai chỗ ngồi. Tổng giá trị hợp đồng ước tính gần 9 tỷ USD, tương đương khoảng 321 triệu USD cho mỗi máy bay, bao gồm cả chi phí vũ khí, huấn luyện, hậu cần và bảo dưỡng.

Trước khi xung đột Trung Đông bùng phát, không quân Kuwait đã tiếp nhận và vận hành 17 máy bay Typhoon.

Căn cứ không quân Ali Al-Salem là cơ sở quân sự có tầm quan trọng chiến lược của Kuwait, nằm ở trung tâm đất nước, cách biên giới với Iraq khoảng 60 km. Kuwait đã đầu tư từ 800 triệu đến 1,5 tỷ USD trong những năm qua cho năng lực phòng thủ của căn cứ.

Đây cũng là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực". Binh sĩ Italy bắt đầu đồn trú tại căn cứ này từ năm 2019 để tham gia nhiệm vụ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq.

Tiêm kích Typhoon của Kuwait hạ cánh sau chuyến bay huấn luyện năm 2022. Ảnh: APDR

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani hồi đầu tháng cho biết tên lửa Iran đã đánh trúng căn cứ Ali Al Salem, gây ra "thiệt hại đáng kể" cho đường băng ở sân bay này. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều cột khói đen lớn bốc lên tại căn cứ.

Tư lệnh quân đội Italy Luciano Portolano hôm 15/3 thông báo thiết bị bay không người lái (drone) đã đánh trúng nhà chứa và phá hủy "máy bay điều khiển từ xa không thể thiếu" của không quân nước này. Ông không nêu cụ thể chủng loại, song giới chuyên gia nhận định đó là UAV MQ-9A Predator-B do Mỹ sản xuất, có giá khoảng 30-40 triệu USD.

Thanh Danh (Theo CNN, AFP, Al Jazeera)