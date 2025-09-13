Kun Marathon thành điểm hẹn kết nối gia đình dịp cuối tuần

Cần ThơVới hàng nghìn gia đình tham gia, Kun Marathon Cần Thơ trở thành ngày hội gắn kết phụ huynh và trẻ, tiếp thêm năng lượng trước năm học mới.

Kun Marathon Cần Thơ 2025 diễn ra sáng 13/9 tại Công viên Sông Hậu, với 2.000 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi tham gia. Nếu tính cả phụ huynh, hơn 3.000 người đã có mặt ở sự kiện, tạo nên không khí sôi động và rộn ràng suốt đường chạy gần 1 km bên bờ Sông Hậu.

Không đặt nặng thành tích hay ganh đua, Kun Marathon là trải nghiệm vận động lý thú. Sự kiện được tổ chức chuyên nghiệp với cổng xuất phát - đích đến, khu vực chụp ảnh và hoạt động vui chơi bên lề được phân chia rõ ràng.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, đây là dịp hiếm hoi để cả họ tạm gác lại công việc, giúp trẻ tránh khỏi thiết bị điện tử và cùng tham gia hoạt động ngoài trời lành mạnh, tạo nên sự gắn kết thực sự.

Chị Võ Hương Giang, hiện sống và làm việc tại Cần Thơ, cho biết đã cùng hai bé sinh đôi đang học lớp 2 tham gia Kun Marathon nhiều lần tại Nha Trang hay Huế. Mỗi lần đi, gia đình đều chuẩn bị trang phục đặc biệt cho hai bé, như trang phục hải quân, Âu Lạc, phi hành gia...

Tại giải Nha Trang hồi cuối tháng 8, bé gái không may trượt ngã và gãy tay, nhưng vẫn nài nỉ mẹ cho tham gia chạy lần này, một phần vì sự kiện diễn ra ở quê nhà.

"Con gãy tay mà chạy tôi cũng rất lo, sợ con va chạm với các bạn sẽ ảnh hưởng tới việc phục hồi. Nhưng vì con thích quá, ban tổ chức cũng hỗ trợ nhiều nên tôi an tâm. Trước khi chạy, tôi dặn bé phải biết quan sát, tránh chen lấn", chị Giang nói.

Theo chị Giang, Kun Marathon là hoạt động ý nghĩa vì giúp trẻ vận động, giảm thời gian sử dụng thiết bị điện tử, giao lưu bạn bè và hình thành thói quen vận động từ nhỏ. Sự kiện này đã trở thành hoạt động thường xuyên của gia đình vì chị và chồng cũng tham gia giải người lớn.

Thông thường, nếu nhờ được người trông hai bé thì vợ chồng chị Giang sẽ chạy 21km, còn nếu không, họ sẽ chạy ngắn hơn. Khi biết VnExpress Marathon lần đầu đến Cần Thơ, chồng chị quyết định đăng ký chạy 42km, còn chị chạy 21km.

Chị Giang cũng chia sẻ kinh nghiệm cho các cha mẹ lần đầu đưa con tham gia Kun Marathon: nên cho con ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ trước ngày chạy và chuẩn bị trang phục thoải mái cho con. Đặc biệt, nên theo dõi thông tin chính thống từ ban tổ chức, tránh những trang giả mạo, luôn nhớ Kun Marathon miễn phí.

Chị Giang cho biết luôn cẩn thận lưu giữ hình ảnh và video mỗi giải để ghi dấu sự trưởng thành của con. Theo chị, Kun Marathon diễn ra ngay sau tựu trường rất phù hợp bởi học sinh tiểu học có lịch học nhẹ nhàng, đồng thời đây cũng là cách tiếp thêm năng lượng cho năm học mới.

Chung quan điểm, chị Xuân Quỳnh, công tác tại Mobifone Cần Thơ, cho con gái vừa vào lớp 1 tham gia Kun Marathon. Chị cho rằng chương trình vui nhộn, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và là hoạt động vận động lành mạnh đầu năm học. Trước khi đăng ký, chị hỏi ý kiến con và bé hào hứng nhận lời. Gia đình cùng tham dự, cổ vũ và ghi lại khoảnh khắc để lưu giữ.

Trong lần đầu tham gia cùng chồng và con trai Nhật Minh, học sinh lớp 2, chị Út, nhân viên văn phòng tại Cần Thơ, cho biết sự kiện mang đến nhiều cảm xúc. "Từ khi biết được đăng ký, bé rất háo hức. Sáng nay dậy sớm chuẩn bị, chạy cùng bạn bè, bé rất vui", chị nói. Ngoài Kun Marathon, gia đình còn tham gia cự ly 5km trong khuôn khổ VnExpress Marathon Cần Thơ. Với chị, đây vừa là cách rèn luyện sức khỏe, vừa tăng sự gắn kết.

Kun Marathon không chỉ tạo cơ hội cho trẻ rèn thể chất, tăng sự tự tin mà còn giúp cha mẹ đồng hành, hiểu con hơn. Bên cạnh đường chạy, sự kiện có nhiều hoạt động bên lề như trượt thạch Kun, minigame tương tác, trò chơi vận động "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm", thu hút đông đảo gia đình tham gia.

