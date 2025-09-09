Kun Marathon Cần Thơ diễn ra tại Công viên Sông Hậu

Kun Marathon Cần Thơ 2025, ngày 13/9 tại Công viên Sông Hậu, hút 2.000 trẻ em từ 6 đến 10 tuổi tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi.

Kun Marathon là sự kiện vận động dành cho trẻ em từ 6 tới 10 tuổi, nằm trong khuôn khổ hệ thống giải chạy VnExpress Marathon. Cuối tuần này, VnExpress Marathon lần đầu đến Cần Thơ vào ngày 14/9, đồng nghĩa trước đó một ngày, Kun Marathon sẽ diễn ra.

Các em nhỏ hào hứng tham gia đường đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Ban tổ chức thông báo đường đua Kun Marathon sẽ được thiết kế tại Công viên Sông Hậu. Đây cũng là điểm xuất phát các cự ly của VnExpress Marathon Cần Thơ vào sáng hôm sau. Giải hứa hẹn mang đến sân chơi sôi động, đầy màu sắc và năng lượng tích cực cho trẻ em khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Các Kun runners sẽ chinh phục đường đua gần 1 km cùng loạt thử thách vui nhộn như nhà bóng, nhà phao, vách leo, hầm chui... phù hợp với thể lực và sở thích trẻ nhỏ. Các bé hoàn thành đường chạy sẽ được trao huy chương ghi nhận nỗ lực, trong khi những em có thành tích nổi bật còn nhận thêm phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

Song song với đường đua chính, sự kiện còn tổ chức nhiều hoạt động bên lề sôi động như trượt thạch Kun, minigame tương tác, các sân chơi vận động như "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm".

Ngoài ra, các em nhỏ sẽ có cơ hội gặp gỡ, giao lưu dàn khách mời của sự kiện, gồm các KOL như Bé Sún, Duy Anh, Hạo Khang, Trọng Thy, Mèo Simmy, Phong Cận

Từ ngày 4/9, phụ huynh và các em nhỏ đã tham gia minigame để giành suất chạy sớm. Tiếp đó, cổng đăng ký chính thức mở vào 15h ngày 5/9, trao 1.000 bib còn lại hoàn toàn miễn phí. Trước ngày xuất phát, ban tổ chức sẽ phát race-kit gồm áo, mũ phân theo độ tuổi từ 8h sáng ngày 12/9 ngay tại Công viên Sông Hậu - nơi sẽ diễn ra đường chạy chính.

Giải chạy tiếp thêm năng lượng tích cực để các em nhỏ khởi đầu năm học mới sôi động. Ảnh: VnExpress Marathon

Chương trình hướng đến mục tiêu không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là điểm hẹn văn hóa, gắn kết cộng đồng, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui trong cộng đồng trẻ em. Trong suốt hành trình tổ chức tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Hạ Long, gần đây nhất là Nha Trang, Kun Marathon luôn tạo hiệu ứng với hàng nghìn phụ huynh đăng ký chỉ trong vài chục phút.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ là trải nghiệm đáng nhớ cho hàng nghìn em nhỏ miền Tây trong mùa tựu trường, giúp các em rèn luyện thể chất, khơi gợi tinh thần thi đấu lành mạnh. Giải chạy đồng thời tiếp thêm năng lượng tích cực để các em nhỏ khởi đầu năm học mới đầy hứng khởi.

Hoàng Đan