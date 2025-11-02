Bayern lập kỷ lục trong ngày Jackson giải cơn khát bàn

ĐứcNicolas Jackson có bàn đầu tiên ở Bundesliga, đồng thời giúp Bayern hạ Leverkusen 3-0 ở vòng 9 Bundesliga, tối 1/11.

Bayern cho cả ba tiền đạo trụ cột gồm Harry Kane, Luis Diaz và Michael Olise khởi đầu trên ghế dự bị, nhằm giữ sức trước đại chiến với PSG ở Champions League giữa tuần sau.

Nhưng với việc bị "rút ruột" nhiều cầu thủ lớn trong kỳ chuyển nhượng hè, Leverkusen chỉ còn là cái bóng của chính mình. Phút 25, sau đường chuyền vượt tuyến bên cánh trái, Serge Gnabry phá bẫy việt vị mở tỷ số cho đội chủ sân Allianz.

Jackson ăn mừng trong trận Bayern thắng Leverkusen ở vòng 9 Bundesliga tối 1/11. Ảnh: FCB

Đến phút 31, sau quả tạt cánh phải, Jackson đánh đầu thoải mái nhân đôi cách biệt. Cầu thủ đang được Bayern mượn từ Chelsea có bàn đầu tiên tại Bundesliga. Trước đó, anh ghi hai bàn ở vòng bảng Champions League, nhưng tịt ngòi trong cả sáu lần thi đấu tại giải quốc nội.

Bayern sớm khép lại chiến thắng ở phút 43. Loic Bade phản lưới Leverkusen sau quả tạt cánh trái của Raphael Guerreiro. Sau giờ nghỉ, HLV Vincent Kompany mới cho Kane, Diaz và Olise vào sân để "làm nóng" trước trận gặp PSG.

Bayern thắng trận đầu tiên trước Leverkusen tại Bundesliga kể từ năm 2022, khi HLV Xabi Alonso còn dẫn dắt đối thủ. Thầy trò Vincent Kompany cũng nâng kỷ lục toàn thắng từ đầu mùa lên 15 trận.

Thanh Quý