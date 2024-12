KOL Việt làm đẹp từ bên trong với sữa LOF

Chứa nhiều chất xơ, vitamin E, collagen - những thành phần quan trọng trong công thức giữ dáng, làm đẹp da, sữa bắp non LOF được Hà Trúc, Phạm Phi Yến sử dụng để chăm sóc nhan sắc.

Thường xuyên theo dõi các beauty blogger, các sao Hàn Quốc, Lê Hà Trúc (TP HCM) nhận thấy họ chăm sóc ngoại hình bằng nhiều phương pháp, trong đó có các sản phẩm lành tính, tốt từ bên trong. Khi nghe bạn bè chia sẻ về sữa bắp non LOF, một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam nhưng lại gây chú ý tại xứ kim chi, Trúc hết sức tò mò. Cô cùng bạn bè đã mua luôn loạt sản phẩm của LOF gồm sữa bắp non dinh dưỡng, sữa bắp non mè đen và sữa ngũ cốc dinh dưỡng.

"Từ hộp đầu tiên, tôi đã thấy bất ngờ vì vị thơm ngon tự nhiên của bắp non, ngọt dịu dễ uống", Trúc chia sẻ. Sữa bắp non mè đen lại bùi bùi, thơm ngon mà không ngán, còn sữa ngũ cốc có vị thanh mát, dễ uống", Trúc miêu tả các trải nghiệm của mình.

Hà Trúc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp với sữa bắp non LOF. Ảnh: NVCC

Tiktoker Phạm Phi Yến khi thấy loạt KOL tại Việt Nam và Hàn Quốc rủ nhau sử dụng sữa bắp non LOF mỗi ngày cũng trải nghiệm thử và nhanh chóng bị hấp dẫn bởi hương vị sản phẩm. Yến đã trải nghiệm bộ sản phẩm sữa LOF bao gồm sữa bắp non hạt sen LOF, sữa bắp non mè đen LOF, sữa hạt sen dinh dưỡng LOF và sữa ngũ cốc dinh dưỡng LOF.

Yến cho biết bản thân thường dễ chán nếu uống hoài một dòng sản phẩm, nhưng với LOF thì khác. Mỗi hương vị trong bộ sữa bắp non LOF đều có những nét riêng biệt và tự nhiên như bắp non ngọt dịu, mè đen béo bùi, hạt sen thanh mát. Yến uống các sản phẩm luân phiên mỗi ngày, đôi khi dùng với bánh quy hoặc trái cây để có cảm giác mới lạ hơn.

Phạm Phi Yến bên bộ sản phẩm sữa Lof. Ảnh: NVCC

Cả Yến và Trúc đều hài lòng khi sản phẩm bổ sung nhiều loại chất xơ hòa tan - dưỡng chất lý tưởng để giữ dáng thon, chăm da sáng. "Điều đầu tiên khiến tôi ấn tượng về sữa bắp non LOF chính là công thức Slimfit độc quyền với gấp đôi chất xơ hòa tan. Chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh mà còn hỗ trợ da sáng, vóc dáng thon gọn mà không cần phải ép cân cực đoan", Yến nhận xét.

Bên cạnh đó, các sản phẩm đều bổ sung nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nói chung và da, dáng nói riêng. Như sữa bắp non mè đen và sữa ngũ cốc dinh dưỡng đều bổ sung vitamin E - loại vitamin giúp hỗ trợ hồi phục tế bào da, ngăn ngừa lão hóa, bảo vệ da khỏi tác hại từ môi trường, giúp da lúc nào cũng mịn màng, sáng khỏe. Sữa bắp non dinh dưỡng chứa vitamin B6 - thành phần hỗ trợ giấc ngủ sâu, giúp giảm stress. Sữa bắp non hạt sen lại bổ sung collagen tự nhiên, giúp duy trì làn da căng mịn, ngăn ngừa lão hóa.

Nhờ những thành phần này, sữa bắp non LOF được người tiêu dùng nhận xét "uống sữa giống như nạp thêm ‘dưỡng chất làm đẹp’ mỗi ngày".

"Thật sự đây là sản phẩm 'cứu cánh' cho những ngày bận rộn mà vẫn muốn khỏe đẹp", Yến chia sẻ.

Cũng "kết" sữa bắp non LOF để chăm sóc da được nhiều tháng, KOL Hà My cho rằng làm đẹp là một hành trình mà chị em nào cũng quan tâm. Bên cạnh việc "skincare" kỹ càng mỗi ngày, thì yếu tố dinh dưỡng hay làm đẹp từ bên trong là không thể bỏ qua. Do đó, cô không ngại ngần lựa chọn sữa bắp non LOF làm thức uống chân ái cho bản thân.

Hà My thường mang sữa Lof theo bên mình mỗi khi đi xa. Ảnh: NVCC

My cho biết, là một người có hệ tiêu hóa yếu, cô thường gặp khó khăn khi ăn uống đồ mới lạ, nhưng với LOF cô hoàn toàn yên tâm vì sản phẩm lành tính, không gây khó chịu. Sản phẩm dễ uống, nên cô thường mang theo mỗi lần tụ tập bạn bè hoặc đi chơi xa.

"Nhờ có sữa bắp non LOF, dạo này da dẻ My sáng hơn hẳn, trộm vía vóc dáng cũng cân đối mà không cần ép cân hay kiêng khem gì cực khổ. Đặc biệt, cảm giác khỏe từ bên trong khiến My vui vẻ, tự tin hơn rất nhiều", cô chia sẻ.

Diệp Chi