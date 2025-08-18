Kipyegon thiếu 1 giây để phá kỷ lục thế giới chạy 3.000m

Ba LanVĐV Kenya Faith Kipyegon chỉ cách kỷ lục 3.000m nữ thế giới tồn tại 32 năm đúng 1 giây, nhưng vẫn lập kỷ lục quốc gia, châu lục và giải đấu tại chặng Diamond League ở Silesia.

Tại chặng thứ 12 của Diamond League mùa này, diễn ra ở Silesia (Ba Lan) hôm 16/8, Kipyegon đặt mục tiêu phá kỷ lục thế giới 3.000m, là 8 phút 6 giây 11 được VĐV Trung Quốc Wang Junxia thiết lập tại Bắc Kinh năm 1993.

Faith Kipyegon thi đấu nội dung 3.000m tại Diamond League ở Silesia, Ba Lan ngày 16/8. Ảnh: Diamond League

Kipyegon nhận sự hỗ trợ từ hai người dẫn tốc (pacer) là Josette Andrews Hurta-Klecker (Mỹ) và Jessica Hull (Australia). Bộ ba nhanh chóng tách nhóm ngay từ 300 mét đầu tiên, hướng tới cột mốc tồn tại suốt ba thập kỷ.

Khi các pacer rời đường chạy, Kipyegon vẫn duy trì tốc độ tiệm cận kỷ lục thế giới, bỏ xa các đối thủ hơn 200 m. Trong 400 m cuối, cô vẫn còn khả năng chạm tới mốc 8 phút 6 giây 11.

Nhưng nỗ lực nước rút cuối cùng chỉ giúp runner Kenya về đích với thời gian 8 phút 7 giây 04. Cô không thể phá kỷ lục của Wang, nhưng vẫn thiết lập hàng loạt dấu mốc: kỷ lục Kenya, kỷ lục châu Phi, kỷ lục giải đấu và thành tích tốt thứ hai trong lịch sử cự ly 3.000m.

Đây cũng là lần đầu tiên Kipyegon trở lại thi đấu ở Ba Lan kể từ năm 2013, nơi cô từng giành HC vàng giải vô địch chạy việt dã U20 thế giới.

"Tôi rất hạnh phúc. Tôi nghĩ về kỷ lục thế giới trong suốt cuộc đua, nhưng hôm nay thời tiết quá nóng. Tôi muốn quay lại đây vào năm sau. Việc phá kỷ lục là điều tôi yêu thích, và tôi muốn trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ", Kipyegon nói sau giải.

Faith Kipyegon phá kỷ lục châu Phi, kỷ lục giải đấu và đạt thành tích chạy 3.000m tốt nhất năm 2025. Ảnh: Diamond League

Kipyegon được mệnh danh là nữ hoàng đường chạy trung bình, khi đang giữ kỷ lục thế giới nội dung 1.500m và một dặm, đồng thời từng là người giữ kỷ lục 5.000m. Kipyegon là VĐV duy nhất trong lịch sử giành 3 HC vàng liên tiếp ở nội dung 1.500m, tại Rio 2016, Tokyo 2020 và Paris 2024 - nơi cô cũng thiết lập kỷ lục Olympic.

Ngoài thành tích Thế vận hội, Kipyegon còn là nhà vô địch thế giới ở nội dung 1.500m các năm 2017, 2022 và 2023, và vô địch thế giới 5.000m năm 2023. Tại Olympic Paris 2024, cô cũng giành HC bạc 5.000m sau khi kháng cáo thành công án truất quyền thi đấu.

Một VĐV đạt thành tích tiệm cận kỷ lục thế giới khác tại Silesia Diamond League là Karsten Warholm. Ở nội dung 400m rào nam, runner Na Uy vê nhất với 46 giây 28 - thành tích nhanh thứ ba lịch sử, đồng thời là kỷ lục Diamond League và thành tích tốt nhất thế giới năm nay.

Trong lịch sử, chỉ có chính Warholm (45 giây 94 tại Olympic Tokyo 2021) và Rai Benjamin (46 giây 17) từng chạy nhanh hơn. Ezekiel Nathaniel (Nigeria) về nhì với 47 giây 31, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Karsten Warholm ăn mừng khi về nhất nội dung 400m rào nam. Ảnh: Diamond League

Ở nội dung nữ, chân chạy Hà Lan Femke Bol cũng khẳng định sự vượt trội khi cán đích 51 giây 91 để phá kỷ lục giải. Cô về trước Emma Zapletalova (Slovakia) - người lập kỷ lục quốc gia với 53 giây 58.

Hồng Duy (theo World Athletics)