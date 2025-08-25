Kiplimo lỡ hẹn kỷ lục thế giới half marathon

ArgentinaRunner người Uganda, Jacob Kiplimo thắng dễ tại Buenos Aires Half Marathon 2025, nhưng chưa thể tự phá kỷ lục thế giới do anh thiết lập cách đây sáu tháng.

Trên đường chạy tại thủ đô Argentina hôm 24/8, các VĐV thi đấu trong điều kiện thời tiết lý tưởng - nhiều gió và chỉ khoảng 8 độ C.

Jacob Kiplimo ăn mừng sau khi về nhất Buenos Aires Half Marathon 2025 ngày 24/8. Ảnh: Canal12

Các elite nam xuất phát với pace 2:44 (2 phút 44 giây mỗi km), hoàn thành 5 km đầu tiên trong 13 phút 42 giây. Kiplimo cùng Emmanuel Wafula (Kenya) dẫn đầu và bám sát pacer (người dẫn tốc). Sau 19 phút, Kiplimo và Wafula vượt pacer, nhưng VĐV Kenya chỉ bám sát Kiplimo được thêm vài km trước khi tụt lại.

Sang km thứ 9, Kiplimo tạo khoảng cách rõ rệt. Anh chạm mốc 10 km sau 27 phút 25 giây, nhanh hơn Wafula 9 giây. Pacer Bereket Nega Batebo băng qua mốc này ở 27 phút 59 giây, còn nhóm bám đuổi phía sau - gồm bộ ba Kenya Vincent Nyamongo, Isaac Kipkemoi, Solomon Kirwa và Seifu Tura của Ethiopia - đạt 28 phút 14 giây.

Kiplimo giữ nhịp độ cao khi tăng tốc đoạn 5 km tiếp theo trong 13 phút 38 giây, qua mốc 15 km ở 41 phút 03 giây, bỏ xa Wafula đến 55 giây. Bất chấp gió lớn ở chặng cuối, VĐV Uganda vẫn về nhất với 58 phút 29 giây, phá kỷ lục giải. Xếp sau là Seifu Tura với 59 giây 56 và Vinicent Nyamongo với 59 giây 57.

Kiplimo hiện giữ ba trong năm thành tích nhanh nhất lịch sử cự ly half marathon, gồm kỷ lục thế giới 56 phút 42 giây được thiết lập tại Barcelona hồi tháng 2/2025.

"Tôi hâm mộ Lionel Messi nên rất háo hức khi được thi đấu ở Buenos Aires", Kiplimo nói sau giải, và cho biết gió lớn ảnh hưởng khá nhiều đến tham vọng phá kỷ lục của anh.

Kiplimo từng hai lần vô địch thế giới môn việt dã, giành HC đồng Olympic và thế giới 10.000m, trước khi chuyển sang half marathon và marathon.

VĐV người Uganda xem chiến thắng ở Buenos Aires là màn chạy đà hoàn hảo cho Chicago Marathon ngày 12/10. "Tôi nghe nói ở đó sẽ có tốc độ kỷ lục thế giới. Tôi sẽ chạy thận trọng hơn, nhưng vẫn muốn tiến gần kỷ lục vào cuối chặng", anh cho biết.

Ở cuộc đua của nữ, HC đồng thế giới half marathon Catherine Amanangole (Kenya), đồng hương Veronica Loleo và Ftaw Zeray (Ethiopia) cùng đạt mốc 5 km ở mức rất nhanh - 15 phút 17 giây.

Nhưng tốc độ giảm dần trước khi đạt 10 km (31 phút 18 giây), khiến cơ hội phá kỷ lục đường chạy không còn. Chung cuộc, Loleo cán đích đầu tiên sau 1 giờ 6 phút 58 giây, hơn Zeray 9 giây và Amanangole 24 giây.

Hồng Duy (theo World Athletics)