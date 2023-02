Kipchoge: 'Giờ tôi chỉ chạy để giết thời gian'

Trên MyNetwork, kỷ lục gia marathon Eliud Kipchoge chia sẻ về những yếu tố để vươn lên đỉnh cao, kế hoạch giải nghệ và cuộc sống thường ngày.

Kipchoge trong một buổi tập tại đại bản doanh của đội chạy NN ở Kaptagat, Kenya. Ảnh: NN Running Team

- Ở tuổi 38, anh là một trong những VĐV vĩ đại nhất. Nhưng kế hoạch giải nghệ của anh thế nào?

- Tôi sẽ tiếp tục thi đấu và không giải nghệ sớm đâu. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục thi đấu trong thời gian lâu hơn mọi người tưởng tượng. Tuy nhiên, khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ thay đổi và làm việc khác. Tôi muốn tận hưởng từng ngày, cùng với đó là thúc đẩy bản thân không ngừng.

- Anh khuyên gì cho các VĐV khao khát được như anh?

- Đường đua và môn thể thao này, như mọi khi, không dành cho những người yếu bóng vía. Tinh thần thể thao của bạn phải thật mạnh mẽ. Cũng không có lối tắt nào trong chạy bộ. Bạn phải tập luyện để trở thành nhà vô địch thế giới, phải tập luyện để cuộc đua trông có vẻ dễ dàng. Lười biếng không phải là một lựa chọn. Bạn phải đi theo con đường riêng và thoát ra khỏi vùng an toàn của mình để vươn tới đỉnh cao. Hãy nhớ rằng, không có gì đến trên một đĩa bạc.

- Dinh dưỡng là yếu tố quan trọng nhất để VĐV giữ dáng và duy trì thể trạng tốt nhất. Vậy chế độ dinh dưỡng của anh như thế nào?

- Để giữ thể trạng, tôi dùng thực phẩm tự nhiên chứa các chất dinh dưỡng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Tập luyện đòi hỏi rất nhiều năng lượng, thứ có rất nhiều trong thực phẩm tự nhiên. Đôi khi tôi ăn bánh mì không men tự làm, trái cây, rau, thịt. Ugali - một loại bánh làm từ ngô hoặc bột ngô ở một số quốc gia ở châu Phi - là món ăn yêu thích của tôi. Nhưng điều quan trọng là tôi không dùng bất kỳ chất bổ sung nào. Tôi cũng cần giữ nước. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều trong khi tập luyện và đó là lý do tôi uống rất nhiều nước, ít nhất ba lít một ngày.

- Anh là chủ nhân của hai kỷ lục thế giới gần nhất trong nội dung marathon. Kế hoạch cho kỷ lục tiếp theo thế nào?

- Tôi không có ý định thiết lập kỷ lục thế giới khác. Giờ tôi chạy như một trò tiêu khiển để giết thời gian. Tôi sẽ dự Boston Marathon ngày 17/4 để kỷ niệm sự cố năm 2013 khi hai quả bom phát nổ gần vạch đích khoảng năm giờ sau khi cuộc đua bắt đầu, khiến ba người chết và hơn 260 người bị thương. Tôi sẽ chạy vì những sinh mạng đã mất và vì những người bị thương khác nhau.

Kipchoge về nhất, phá kỷ lục thế giới tại Berlin Marathon Khoảnh khắc Kipchoge về nhất, phá kỷ lục thế giớ tại Berlin Marathon ngày 25/9/2022.

- Một ngày của anh bây giờ diễn ra thế nào?

- Nhiều người nói giấc ngủ ngon sẽ mang lại một buổi sáng tuyệt vời. Dù ngủ tám tiếng là vừa đủ, tôi ngủ 10 tiếng mỗi ngày, với tám tiếng như thường lệ vào ban đêm và thêm hai tiếng ngủ trưa. Tôi đảm bảo rằng mình nghỉ ngơi đầy đủ. Điều đó giúp tôi năng động và tràn đầy sức mạnh trong các buổi tập. Sau đó, tôi phân bổ thời gian còn lại trong ngày dựa trên một số yếu tố như các cuộc hẹn hay thời gian dành cho gia đình.

- Nếu có thể, anh sẽ nói gì với chính mình lúc 10 tuổi?

- Rằng con người không có giới hạn. Tôi tự nhủ rằng mình phải can đảm, tin tưởng vào quá trình và không có giới hạn, điều gì cũng có thể thực hiện được. Tôi tự nhủ phải tìm can đảm trong những lời của Kinh thánh như được viết trong Truyền đạo rằng "Khi mọi thứ thuận lợi, hãy hạnh phúc. Khi thời điểm tồi tệ đến, hãy nghĩ kỹ điều này: Chúa đã tạo ra cái này cũng như cái kia. Do đó, không ai có thể biết trước bất cứ điều gì về tương lai của họ". Bằng những lời này, tôi sẽ nhắc nhở bản thân phải ngẩng cao đầu và đối mặt với cuộc sống bằng lòng dũng cảm, sự tò mò và quyết tâm.

- Anh đọc những cuốn sách nào, và tại sao?

- Tôi đọc để giữ cho tâm trí của mình luôn ở trạng thái thích hợp. Tôi chủ yếu đọc những cuốn sách truyền cảm hứng. Những cuốn sách tôi đọc thúc đẩy tôi hướng đến những chiến thắng vang dội hơn so với thành tích chạy marathon sub2 mà tôi đã lập vào năm 2019. Theo thời gian, tôi đã nuôi dưỡng văn hóa đọc và giờ đây, về bản chất, tôi thường xuyên cập nhật những sách cần đọc. Việc đọc giúp tôi giải tỏa tâm trí và cho tôi những bài học thực tế về cách cải thiện cuộc sống. Cuốn sách tôi yêu thích là "Thói quen nguyên tử" của James Clear.

Kipchoge từng chia sẻ cuốn "Những thói quen nguyên tử" giúp anh thấu hiểm tầm quan trọng của những thói quen nhỏ nhất, lòng kiên định, đúng giờ, kỷ luật bản thân, lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ càng.

- Anh nói không thường xuyên dùng mạng xã hội. Vậy anh có theo dõi những ai trên nền tảng này?

- Tổng thống Kenya William Samoei Ruto và tác giả người Anh James Clear đứng đầu danh sách. Tôi học được rất nhiều điều từ họ và họ truyền cảm hứng cho tôi theo nhiều cách, một trong số đó là bạn có thể làm được bất cứ điều gì nếu tận tâm.

- Anh giám sát các con thế nào, đặc biệt về việc sử dụng điện thoại?

- Tôi có ba đứa con, hai trai và một gái. Tôi hoặc vợ luôn kiểm tra nội dung mà các con xem trực tuyến. Tôi không cho phép các con lướt mọi trang web. Trẻ em vốn đã rất cứng đầu và đôi khi có thể thông minh hơn bạn. Đó là lý do tôi rất chú ý đến tất cả nội dung chúng xem. Tôi đã đặt thời gian cụ thể khi con tôi có thể sử dụng điện thoại và chơi các trò chơi yêu thích. Khi đi học, chúng không được dùng điện thoại vì phải tập trung cho việc học.

Hồng Duy (theo Nation Africa)