Hai tháng đầu năm bình quân mỗi ngày hải quan thu 1.308 tỷ đồng, giảm 150 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, tình hình thu ngân sách Nhà nước tháng 2 và 2 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ 2019 do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tháng 2, số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 23.700 tỷ đồng, giảm hơn 2.300 tỷ đồng so với tháng 1.

Bình quân mỗi ngày số thu 2 tháng đầu năm nay khoảng 1.308 tỷ đồng, ít hơn 150 tỷ đồng so với cùng kỳ 2019.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết kim ngạch xuất nhập khẩu các mặt hàng có số thu lớn (máy móc, thiết bị, sắt thép, xăng dầu...) đều giảm. Ôtô nguyên chiếc các loại ghi nhận lượng sụt giảm kỷ lục nhất khi tháng 2 chỉ có 6.000 xe được nhập về, giảm 60% so với cùng kỳ 2019.

Mặt hàng xăng dầu nhập khẩu cũng giảm 20% so với cùng kỳ 2019, khi chỉ đạt 650.000 tấn. Ngoài ra, máy móc, thiết bị, phụ tùng có giá trị nhập khẩu 2,5 tỷ USD, giảm gần 4% so với tháng 1. Sắt thép nhập khẩu các loại cũng giảm gần 9% sản lượng, chỉ đạt 900.000 tấn.

Năm 2020, số thu ngân sách được giao của hải quan là 338.000 tỷ đồng, như vậy mỗi tháng phải thu gần 28.200 tỷ. Tuy nhiên, với số thu sụt giảm trong 2 tháng đầu năm, để đạt kế hoạch, dự kiến bình quân mỗi tháng còn lại hải quan phải thu 28.830 tỷ đồng.

Anh Minh