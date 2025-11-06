Kimmich: 'Trận gặp Arsenal sẽ cho thấy vị thế thật của Bayern'

PhápTiền vệ Joshua Kimmich cho rằng cuộc đại chiến với Arsenal ở lượt năm vòng bảng Champions League sẽ là thước đo chính xác cho sức mạnh hiện tại của Bayern Munich.

Ở lượt bốn tuần này, Bayern thắng 2-1 ngay trên sân của ĐKVĐ PSG, để nối dài chuỗi toàn thắng từ đầu mùa lên con số 16 - thành tích tốt nhất trong năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Arsenal cũng gây ấn tượng với chiến thắng 3-0 trên sân Slavia Prague, qua đó nâng mạch thắng trên mọi đấu trường lên 10 trận, trong đó 8 trận gần nhất sạch lưới. "Pháo thủ" thậm chí trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử toàn thắng bốn lượt trận đầu mà không thủng lưới lần nào ở vòng bảng Champions League.

Cùng giành 12 điểm tuyệt đối và có hiệu số +11, Bayern đang xếp trên Arsenal nhờ ghi nhiều bàn hơn (14 so với 11) tại Champions League mùa này.

Theo Kimmich, cuộc đại chiến với Arsenal trên sân Emirates vào ngày 26/11 là cơ hội để Bayern kiểm chứng năng lực thực sự. "Chúng tôi đang đứng đầu bảng và sẽ gặp Arsenal ở trận kế tiếp. Khi đó, mọi người sẽ thấy rõ chúng tôi đang ở đâu", tiền vệ người Đức nói.

Kimmich (phải) tranh chấp với Vitinha trong trận Bayern thắng PSG 2-1 ở lượt bốn Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 4/11/2025. Ảnh: FC Bayern

Trên sân Parc des Princes, Paris tối 4/11, Luis Diaz lập cú đúp giúp Bayern dẫn 2-0 nhưng cũng chính anh vào bóng thô bạo với Achraf Hakimi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp cuối hiệp một. Bất lợi về quân số, "Hùm xám" phải gồng mình phòng ngự trong hiệp hai, và chỉ để PSG ghi một bàn do công Joao Neves.

"Chúng tôi chơi cực kỳ tốt trước PSG, đặc biệt trong hiệp một", Kimmich nhận xét. "Cường độ trận đấu rất cao, cả hai đội đều pressing liên tục. Hiệp một là một trong những hiệp đấu căng nhất trong sự nghiệp của tôi. Sang hiệp hai, nhịp độ thậm chí còn khốc liệt hơn".

Góp công lớn vào chiến thắng của Bayern là Manuel Neuer - người được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận. Ở tuổi 39, thủ môn người Đức vẫn thể hiện đẳng cấp với hàng loạt pha cứu thua trong hiệp hai.

"Chơi thiếu người không bao giờ dễ dàng, hiệp hai thực sự là một cuộc chiến", Neuer nói. "Chúng tôi thường xuyên tập các tình huống thi đấu trong thế bị áp đảo về quân số, và trận này Bayern đã chứng minh khả năng phòng ngự tập thể trước một đối thủ hàng đầu như PSG".

Manuel Neuer cùng danh hiệu cầu thủ hay nhất trận. Ảnh: UEFA

Jonathan Tah - người được xem là điểm tựa nơi hàng thủ Bayern - cũng nhấn mạnh rằng chiến thắng trên đất Pháp đã phản ánh tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của cả tập thể.

"Hiệp một thật tuyệt vời, cách chúng tôi nhập cuộc, cường độ pressing và số cơ hội tạo ra đều hoàn hảo", trung vệ người Đức chia sẻ. "Sang hiệp hai, chúng tôi phải cùng nhau chịu áp lực và phòng ngự. Đôi khi trong một mùa giải sẽ có những trận như thế. Không thường xuyên chúng tôi phải lùi sâu đến vậy, nhưng trận này toàn đội đã chứng minh rằng chúng tôi có thể làm được. Quan trọng nhất là chúng tôi luôn gắn kết, tin tưởng lẫn nhau và chiến đấu đến cùng. Đó là điều khiến tôi tự hào nhất về tập thể này".

Hồng Duy (theo ESPN)