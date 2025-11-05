Arsenal lập một loạt kỷ lục ở Champions League

CzechThầy trò Mikel Arteta tiếp tục toàn thắng và giữ sạch lưới tại Champions League, khi hạ chủ nhà Slavia Prague 3-0 ở lượt thứ tư vòng bảng tối 4/11.

Slavia Prague, đang bất bại trên sân nhà từ đầu mùa, nhập cuộc quyết tâm với lối pressing mạnh mẽ. Tiền đạo cao 1,98 m Tomas Chory là thử thách thể lực đáng kể với hàng thủ đội khách trong khoảng 15 phút. Trung vệ Gabriel Magalhaes thậm chí cần đến sự chăm sóc y tế vì chấn thương vùng mặt.

Trận này, Arsenal còn thiếu Viktor Gyokeres do chấn thương gân kheo ở trận gặp Burnley cuối tuần trước. Mikel Merino vì thế lại được kéo lên cao nhất trên hàng công. Nhưng trong rủi có may, chính tiền vệ người Tây Ban Nha ghi hai bàn, giúp Arsenal dập tắt hy vọng của Slavia Prague, sau khi Bukayo Saka mở tỷ số.

40 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Declan Rice chuyền cho Leandro Trossard thoát xuống cánh trái rồi căng ngang để Merino vô-lê cận thành tung lưới Jakub Markovic. Bàn thứ hai của Merino là một pha chớp thời cơ điển hình. Anh thoát khỏi sự đeo kèm của đối phương, bật cao đánh đầu ngược sau đường chuyền vào cấm địa của Rice.

Đồng đội chia vui cùng Merino (giữa), trên sân Fortuna Arena, Prague, CH Czech ngày 4/11. Ảnh: Reuters

Bàn mở tỷ số của Arsenal đến trong hiệp một. Phút 25, Saka dứt điểm lần đầu tiên khiến thủ môn Jakub Markovic phải trổ tài. Chỉ vài phút sau, VAR xác định Lukas Provod để bóng chạm tay trong cấm địa. Saka lạnh lùng đưa bóng vào sát chân cột bên phải, mở tỷ số.

Cuối hiệp một, Slavia cũng đòi phạt đền sau tình huống bóng chạm tay Piero Hincapie, nhưng trọng tài từ chối. Đến cuối hiệp hai, chủ nhà tưởng như có cơ hội gỡ gạc danh dự khi được thổi phạt đền, sau pha cao chân của Ben White. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài một lần nữa hủy quyết định.

Điều này giúp Arsenal có thêm một chiến thắng hoàn hảo, nối dài mạch vui lên 10 trận liên tiếp. Đội bóng của Mikel Arteta cũng tái lập thành tích đã tồn tại hơn 55 năm, khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên giữ sạch lưới trong bốn trận mở màn cúp châu Âu (sau Leeds mùa 1969–1970).

Trận này, Arsenal cũng chỉ để đối thủ tung ra một cú dứt điểm trúng hướng cầu môn đầu tiên ở phút bù giờ, đồng nghĩa với việc giữ sạch lưới tám trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Điều này chưa từng xảy ra kể từ năm 1903, khi họ còn thi đấu ở giải hạng Nhì. "Điều khiến tôi hài lòng nhất có lẽ không phải là kỷ lục, mà là tư duy của các cầu thủ", Arteta nói sau trận đấu trên sân Fortuna Arena. "Họ đang nói với nhau rằng vẫn có thể làm tốt hơn nữa".

Đồng đội chia vui cùng Saka (số 7), sau bàn mở tỷ số trên sân Fortuna Arena, Prague, CH Czech hôm 4/11. Ảnh: Reuters

Trận đấu này cũng đánh dấu một cột mốc lịch sử: tài năng trẻ Max Dowman, 15 tuổi 308 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại Champions League, khi vào thay Leandro Trossard cuối trận. Anh phá vỡ kỷ lục cũ của Youssoufa Moukoko ( Dortmund, 16 tuổi 18 ngày, tháng 12/2020). Tuần trước, Dowman cũng lập kỷ lục cầu thủ trẻ nhất đá chính cho Arsenal ở Cup Liên đoàn.

"Ngay khi vào sân, quả bóng đầu tiên cậu ấy chạm đã là một pha đi bóng dũng cảm và kiếm được một quả phạt", Arteta ca ngợi cậu học trò nhỏ. "Đó là tố chất và sự can đảm, thứ không thể dạy được. Không quan trọng tuổi hay hộ chiếu của cậu ấy, điều quan trọng là cách cậu ấy thích nghi".

Nhờ bốn trận toàn thắng, Arsenal đang xếp thứ nhì vòng bảng với 12 điểm. Ở lượt năm ngày 27/11, họ tiếp Bayern trên sân nhà Emirates.

Vy Anh