Mỹ nhân "Mặt trăng ôm mặt trời" Kim Yoo Jung lần đầu đóng vai phản diện, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, trong "Dear X".

Phim do Lee Eung Bok đạo diễn, Choi Ja Won biên kịch, chuyển thể từ truyện tranh cùng tên. Dear X kể về Baek Ah Jin (Kim Yoo Jung) - một diễn viên xinh đẹp, thông minh nhưng mắc chứng rối loạn nhân cách. Cô chuyên thao túng và lợi dụng người khác rồi ruồng bỏ họ khi hết giá trị lợi dụng.

Kim Yoo Jung 'lột xác' với vai ác Trailer "Dear X". Dự án có tám tập, ra mắt trên nền tảng TVing ngày 6/11. Phim được phổ biến đến người xem từ đủ 19 tuổi trở lên (19+). Video: CJ EMN

The Korean Times đánh giá diễn xuất của Kim Yoo Jung là điểm nhấn. Cô lột tả sự phức tạp của nhân vật qua ánh mắt và biểu cảm. Nhân vật Baek Ah Jin luôn mang vẻ điềm tĩnh với nụ cười ngọt ngào để che giấu tính cách tàn độc - bắt nguồn từ tuổi thơ bị cha mẹ bạo hành. "Hóa thân của Kim Yoo Jung làm người xem 'lạnh sống lưng', cho thấy tổn thương thời thơ ấu có thể khiến tinh thần con người trở nên méo mó', trang này bình luận.

Theo ChosunBiz, diễn viên chinh phục những phân cảnh đòi hỏi chiều sâu nội tâm nhờ kinh nghiệm diễn xuất dày dặn. Ban Ji Wun - tác giả nguyên tác cho biết: "Tôi vừa an tâm, vừa phấn khích nghe tin Kim Yoo Jung thủ vai chính. Các diễn viên y hệt nhân vật trong truyện bước ra".

Trên các diễn đàn phim, nhiều khán giả nhận xét vai diễn Baek Ah Jin lạnh lùng, tâm cơ giúp Yoo Jung thoát hình tượng "em gái quốc dân" và khẳng định sự trưởng thành trong diễn xuất.

Tạo hình của Kim Yoo Jung trong phim. Trước "Dear X", cô hay đảm nhận các vai diễn có hình tượng hiền lành, đáng yêu. Ảnh: TvN

Trong tuần đầu tiên khởi chiếu, phim đứng nhất hạng mục TV show trên HBO Max tại Hong Kong, Indonesia, Philippines và Đài Loan, theo dữ liệu FlixPatrol. Ở Hàn Quốc, phim được chấm 7.2/10 trên nền tảng Naver (Watcha) - mức điểm cao nhất trong số các phim đang phát sóng.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cho rằng phim có thể cổ xúy hoặc kích động các vấn nạn như bạo lực học đường, âm mưu giết người, gây lệch lạc nhận thức dù đoàn làm phim khuyến cáo dành cho khán giả trên 19 tuổi. Ngược lại, giới chuyên môn Hàn Quốc nhận định phim không cổ vũ tội ác mà cảnh báo người xem, nhất là các bậc phụ huynh về hậu quả lâu dài của thiếu vắng tình thương và bạo lực gia đình.

Kim Yoo Jung 'lột xác' với vai ác Cảnh quay nhân vật Baek Ah Jin ngồi trong phòng thẩm tra được nhiều người lan truyền mạng xã hội. Video: Tving

Kim Yoo Jung, 26 tuổi, ra mắt công chúng năm 2002 với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô nổi tiếng từ bé nhờ gương mặt bụ bẫm, diễn xuất có chiều sâu. Các tác phẩm nổi bật của nữ diễn viên gồm Huyền thoại Ijimae, Dong Yi, Họa sĩ gió, Nữ hoàng tháng 5, Cánh cửa bí mật, Nữ hoàng Seon Deok, Mặt trăng ôm mặt trời, Mây họa ánh trăng. Những năm gần đây, Kim Yoo Jung đóng Bầu trời rực đỏ, Chàng quỷ của tôi, Chicken Nugget.

Thu Giang