Nét trong trẻo của 'Bảo bối Hàn Quốc' Kim Yoo Jung

Đài SBS tung loạt ảnh, video mới nhất trong phim truyền hình My Demon (Chàng quỷ của tôi), sẽ lên sóng tập đầu vào ngày 24/11. Nội dung xoay quanh cuộc hôn nhân hợp đồng giữa Do Do Hee (Kim Yoo Jung đóng) - người thừa kế của tập đoàn tài phiệt và Jung Gu Won (Song Kang) - ác quỷ đang mất dần sức mạnh. Cả hai phải tranh đấu với người thân trong gia tộc, trải qua nhiều tình huống dở cười rồi dần phải lòng nhau.

Trên Naver cùng nhiều diễn đàn tại Hàn, đa số khán giả đánh giá tạo hình của cặp diễn viên chính nổi bật, mong chờ màn tương tác của họ. Ảnh: SBS