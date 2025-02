Kim Sae Ron - từ thần đồng diễn xuất đến ngôi sao đoản mệnh

Trước khi qua đời ở tuổi 25, diễn viên Hàn Kim Sae Ron trải qua những năm khó khăn do nổi tiếng quá sớm, phải đền số tiền hợp đồng lớn sau scandal.

Sau khi nghệ sĩ qua đời ở nhà riêng chiều 16/2, diễn viên Kim Min Che viết trên trang cá nhân: "Tôi rất vui khi con đóng con gái của tôi trong The Neighbor. Cầu nguyện cho linh hồn con được yên nghỉ". Kim Sae Ron hợp tác với ông năm 12 tuổi.

Fan các nước châu Á bày tỏ tiếc thương diễn viên tài năng. Trên mạng Weibo Trung Quốc, các chủ đề liên quan cô thu hút hàng triệu lượt quan tâm. Nhiều khán giả bình luận: "Cô ấy đã không còn cơ hội thứ hai".

Những ngày cuối đời, Kim Sae Ron sống khép kín, ít dùng mạng xã hội. Ngày 26/1, cô đăng ảnh chúc mừng sinh nhật Moonbin - bạn diễn trong To Be Continued. Moonbin cũng mất ở tuổi 25, năm 2023.

Kim Sae Ron từ khi là diễn viên nhí đến khi trưởng thành Kim Sae Ron từ khi là diễn viên nhí đến khi trưởng thành. Video: CelebEvolution

Trang Hankyung đưa tin bạn thân cho biết cô dự định mở một quán cà phê ở Hapjeong-dong, Seoul. Theo người này, Kim Sae Ron chưa bao giờ từ bỏ ước mơ quay lại diễn xuất. Năm ngoái, cô quay bộ phim độc lập Guitar Man, chưa có lịch chiếu.

Kim Sae Ron ở tuổi 25. Ảnh: SNS

Sinh năm 2000, Sae Ron tỏa sáng từ nhỏ, được mệnh danh "thần đồng diễn xuất" Hàn Quốc. Cô hóa thân nhiều nhân vật có số phận bi đát, tâm lý phức tạp. Phim đầu tay của Sae Ron là A Brand New Life (Một cuộc sống mới), với vai cô bé chín tuổi bị bố bỏ rơi ở một trại trẻ mồ côi, học cách dần thích nghi cuộc sống mới. Tác phẩm đoạt giải Phim châu Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo lần thứ 22. Nhờ vai diễn, cô trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc trẻ nhất được dự Liên hoan phim Cannes.

Một năm sau, cô tham gia The Man from Nowhere (Người vô danh tính) cùng tài tử Won Bin. Cô vào vai So Mi - bé gái hàng xóm của cựu đặc vụ Cha Tae Sik. Vì một rắc rối do người mẹ nghiện ngập gây ra, So Mi rơi vào nguy hiểm, được Tae Sik cứu thoát. Phim đạt doanh thu 43 triệu USD.

Ở tuổi 14, Kim Sae Ron thắng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng Xanh năm 2014, nhờ phim A Girl at My Door (Cô bé nhà bên). Cô đóng Do Hee, bé gái sống ở một vùng quê nhỏ, bị bạo lực gia đình, được một nữ cảnh sát cứu giúp. Kim Sae Ron lột tả được tâm lý phức tạp của nhân vật qua từng cử chỉ, ánh mắt. Cô trở thành sao trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi ảnh hậu ở lễ trao giải Beaksang. Bộ phim cũng đưa cô trở lại Liên hoan phim Cannes lần thứ hai.

Cô từng đóng một lúc hai nhân vật trong phim The Neighbor. Ở phim Barbie nói về nạn mua bán trẻ em, cô diễn cùng em gái Ah Ron. Trong 13 năm (2009-2022), cô đóng 10 phim điện ảnh, gần 30 phim truyền hình.

Kim Sae Ron trong phim 'The man from nowhere' Kim Sae Ron và Won Bin trong phim "The Man from Nowhere". Video: CJ Entertainment

Dù nổi tiếng từ bé, Kim Sae Ron gặp nhiều biến cố. Trong chương trình của đài JTBC năm 2018, cô tiết lộ bị bạo lực học đường suốt từ thời tiểu học đến trung học, do là diễn viên nổi tiếng, lại hay đóng vai lập dị. Từ sau khi The Man from Nowhere trở thành phim ăn khách nhất năm 2010, cô càng bị bắt nạt nhiều hơn.

"Bạn học viết lời nguyền rủa và những điều tệ hại về em ở sân trường, trên các bức tường dọc đường. Em thường xuyên đi chân đất về nhà vì bị mọi người giấu giày", Kim Sae Ron nói. Rất nhiều lần cô nhận cuộc điện thoại từ bạn hẹn ra ngoài, nhưng đến nơi không thấy ai. Thậm chí không bạn học nào xuất hiện khi cô mời đến tiệc sinh nhật. Khi đỗ đại học, cô từng bày tỏ mong muốn có những trải nghiệm tốt đẹp hơn.

Theo Nate, mẹ Sae Ron bị trầm cảm. Bà từng viết trên trang cá nhân chuyện muốn cùng các con kết thúc cuộc sống. Khi ấy, tiếng khóc của Sae Ron đã thôi thúc bà dừng lại. Hai em gái của diễn viên - Ah Ron và Ye Ron - cũng theo nghiệp chị, nhưng không thành công. Sae Ron nhiều năm chăm lo cho cả nhà.

Ba năm nay, cô kiệt quệ kinh tế sau scandal lái xe khi say rượu. Diễn viên mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, phải bồi thường cho các nhãn hàng. Công ty quản lý giúp cô ứng tiền xử lý sự việc, nhưng không gia hạn hợp đồng. Cô phải rút khỏi hàng loạt dự án lớn, trong đó có series Chó săn công lý (Netflix sản xuất).

Diễn viên dùng tên Kim Ah Im để nộp hồ sơ, làm một số công việc bán thời gian. Theo Nate, cô từng cho biết liên tục phải gặp bác sĩ tâm lý để điều trị, bởi những bình luận ác ý và tin đồn sai sự thật. Khi Sae Ron lộ ảnh làm việc ở quán cà phê, nhiều người nghi ngờ cô dàn dựng.

Năm 2022, tại phiên tòa xử việc cô lái xe khi say rượu, công tố viên đưa ra mức phạt 20 triệu won. Luật sư của Kim Sae Ron khi ấy xin giảm án bởi cô lần đầu phạm lỗi và đã nỗ lực khắc phục thiệt hại: "Bị cáo đã tránh xa rượu bia, bán xe của mình, trực tiếp xin lỗi các nạn nhân và trả tiền bồi thường. Cô là trụ cột, nuôi sống cả gia đình. Sau khi phạm tội, bị cáo đã đền bù một khoản tiền rất lớn và đang gặp khó khăn về tài chính".

Theo luật sư, ở thời điểm xảy ra tai nạn, Sae Ron không có tài sản giá trị trong tay. Toàn bộ tiền cô kiếm được đều dùng cho sinh hoạt của gia đình. Cô từng ghi hình tại một căn hộ, nhưng đó là nhà thuê dưới tên công ty quản lý.

Thanh Thanh