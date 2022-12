Minh tinh Hàn hủy sự nghiệp vì lái xe khi say rượu

Kim Sae Ron, diễn viên 22 tuổi Hàn Quốc, bị nhà đài cấm sóng, làm thuê ở quán cà phê sau scandal lái xe khi say rượu.

Theo Hankook Ilbo hôm 21/12, Sae Ron nằm trong danh sách "nghệ sĩ bê bối" bị đài KBS cấm sóng. Trước đó, hôm 16/12, cô bị truy tố vì vi phạm luật Giao thông đường bộ. Cơ quan chức năng cáo buộc Kim Sae Ron điều khiển ôtô trong tình trạng nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, ngày 18/5 ở Seoul. Sae Ron đâm vào lan can, máy biến áp, gây rối loạn trật tự giao thông trong bốn giờ đồng thời khiến nhiều hộ dân lân cận bị mất điện.

Kim Sae Ron trong phim "Leverage". Ảnh: News 1

Kim Sae Ron có ý định bỏ trốn sau khi gây tai nạn, khiến bê bối của cô thêm trầm trọng. Khi cảnh sát tới hiện trường, cô không phối hợp điều tra. Diễn viên từng đăng trên trang cá nhân bức thư tay, cho biết "vô cùng thất vọng và hổ thẹn" vì sự việc. Cô hứa kiểm điểm nghiêm túc, không tái phạm sai lầm.

Tuy vậy, Kim Sae Ron đánh mất hình tượng mà cô xây dựng trong làng giải trí từ thuở bé. Hồi tháng 7, khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng về vụ lái xe gây tai nạn, Kim Sae Ron tổ chức tiệc sinh nhật, dặn bạn bè mang rượu đến. Sự việc khiến không ít khán giả ác cảm với cô hơn, cho rằng diễn viên không nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

Kim Sae Ron trong phim 'The man from nowhere' Kim Sae Ron và Won Bin trong phim "The Man from Nowhere". Video: CJ Entertainment

Bê bối đời tư khiến Kim Sae Ron mất toàn bộ hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, phải bồi thường cho các nhãn hàng. Hồi tháng 11, công ty quản lý không gia hạn hợp đồng với Kim Sae Ron, khiến cơ hội trở lại đóng phim của cô mong manh. Theo News 1, thời gian qua, diễn viên làm thuê tại một tiệm cà phê để kiếm sống.

Trước scandal, Kim Sae Ron là gương mặt sáng giá của màn ảnh Hàn. Cô đóng phim từ năm chín tuổi, gây tiếng vang năm 2010 nhờ vai Jung So Mi - hàng xóm của "sát thủ" Won Bin trong phim điện ảnh The Man from Nowhere (tên khác là Uncle hay Ajussi). Từ đó, Sae Ron liên tục xuất hiện trong các bom tấn màn bạc và từng hai lần dự Liên hoan phim Cannes (năm 2009, 2014).

Người đẹp từng thắng Nữ diễn viên mới xuất sắc ở giải Rồng xanh năm 2014, nhờ phim A Girl at My Door. Cô còn là sao trẻ tuổi nhất được đề cử ngôi ảnh hậu ở lễ trao giải Beaksang, khi mới 14 tuổi.

Như Anh