Kim Kardashian mua phi cơ 95 triệu USD

Kim Kardashian mua máy bay 18 chỗ ngồi, trị giá 95 triệu USD, và chi thêm hàng chục triệu USD làm nội thất.

Theo TMZ, cô dùng máy bay mới di chuyển từ Los Angeles (Mỹ) đến Milan (Italy) rồi trở về, hôm 25/2. Chiếc máy bay phản lực do hãng G65OER sản xuất, cùng thương hiệu phi cơ của tỷ phú Jeff Bezos, một người bạn của Kim.

Người mẫu thuê hai nhà thiết kế nổi tiếng, Tommy Clements và Waldo Fernandez, làm lại nội thất. Khoang máy bay được bọc vải cashmere và ghế da, tương tự nội thất ở biệt thự của cô ở Hidden Hills. Mỗi khách lên máy bay đều được tặng một dép, đồ ngủ thuộc thương hiệu của cô.

Kim Kardashian chờ một năm để thiết kế máy bay theo ý thích, tốn thêm khoảng 55 triệu USD. Ảnh: Backgrid

Tháng 4 năm ngoái, Kim Kardashian được tạp chí Forbes công nhận là tỷ phú nhờ sự lớn mạnh của các thương hiệu làm đẹp, thời trang do cô sở hữu như KKW Beauty, Skims. Skims - công ty đồ lót cô sáng lập đạt giá trị 3,2 tỷ USD đầu năm nay, tăng gấp đôi so chín tháng trước. Bên cạnh đó, Kim còn kiếm tiền nhờ các show truyền hình và hợp đồng quảng cáo. Cô cũng sở hữu nhiều bất động sản, tiền mặt và khoản đầu tư khác.

Kim Kardashian, Kim Jones ra mắt Skims x Fendi Kim Kardashian và giám đốc sáng tạo Kim Jones của Fendi nói về bộ sưu tập Skims x Fendi. Video: Skims

Kim Kardashian sinh năm 1980, nổi tiếng nhờ lộ video sex năm 2007 và truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Cô và các chị em trong gia đình hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp, thời trang, kinh doanh. Kim hẹn hò rapper Kanye West từ tháng 4/2012 và kết hôn hai năm sau đó, có bốn con chung. Người đẹp đâm đơn ly dị chồng hồi tháng 2/2021, do mâu thuẫn từ khi Kanye West tranh cử tổng thống Mỹ hồi tháng 7/2020.

Hà Thu (theo TMZ)