Kim Kardashian thừa nhận thành công nhờ lộ video sex

Tỷ phú Kim Kardashian thừa nhận đoạn video phòng the năm 2007 đã giúp chương trình truyền hình thực tế của gia đình ngay lập tức được chú ý.

Ngày 17/5, trong buổi phỏng vấn nhân dịp Keeping Up With The Kardashian sắp kết thúc, người dẫn chương trình Andy Cohen hỏi Kim: "Cô có nghĩ chương trình vẫn đạt thành công ban đầu như vậy nếu đoạn video đó không bị phát tán?". Nữ tỷ phú đáp: "Nhìn lại, có lẽ là không. Mọi chuyện xảy ra đều có ý nghĩa của nó".

Kim Kardashian và rapper Ray J (trái) hẹn hò đầu thập niên 2000. Ảnh: Wire Image.

Kim cũng nói thêm bản thân học được nhiều điều sau scandal. Tuy nhiên, cô luôn ước có thể xóa bỏ vết nhơ quá khứ. Kim cho biết đã chuẩn bị tư tưởng nếu một ngày các con hỏi cô về đoạn video. "Tôi chưa phải đối mặt với lũ trẻ. Tôi nghĩ nhiều năm đã trôi qua và nhiều điều tích cực phần nào giúp xóa nhòa đi scandal đó. Đoạn video là thứ tôi phải chấp nhận sống chung với nó suốt đời", Kim nói với Andy Cohen.

Tập đầu tiên Keeping Up With The Kardashians được phát sóng tháng 10/2007, khoảng nửa năm sau scandal lộ video "nóng" giữa Kim và rapper Ray J. Cặp sao quay video năm 2002, trong một chuyến du lịch đến Mexico. Kim thừa nhận sử dụng thuốc lắc trước khi đồng ý quay phim.

Show "Keep up with the Kardashians" mùa 16 Trailer series "Keeping Up With The Kardashians". Video: Eonline.

Video giúp chương trình Keeping Up With The Kardashians lập tức nhận sự quan tâm của công chúng. Sau hai năm rưỡi phát sóng, show phá vỡ kỷ lục người xem. Các tập phim khai thác những scandal đời tư ồn ào của thành viên trong gia đình như Kendall Jenner chụp ảnh bikini năm 14 tuổi hay đám cưới 72 ngày của Kim với Kris Humphries... Chương trình dự kiến kết thúc trong năm nay sau 20 mùa và 14 năm phát sóng.

Phương Mai (theo Pagesix)