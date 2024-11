Kim Kardashian bị chỉ trích khi đeo dây chuyền của công nương Diana

Ngôi sao truyền hình Kim Kardashian bị chê "thô tục" khi đeo dây chuyền thánh giá của công nương Diana với bộ váy khoét sâu.

Theo Daily Mail, Kim Kardashian gây chú ý khi đeo dây chuyền thạch anh tím mang tính biểu tượng trong sự kiện LACMA Art + Film Galaon ở Los Angeles, hôm 2/11. Năm 1987, công nương Diana mượn vòng cổ này từ thương hiệu Garrand để diện tại dạ tiệc từ thiện của Birthright và nhiều dịp quan trọng khác. Tháng 1/2023, Kim Kardashian trả gần 200.000 USD để thắng kỷ vật này tại phiên đấu giá của Sotheby's.

Kim Kardashian (trái) và công nương Diana diện cùng sợi dây chuyền. Ảnh: Film Magic/ Tim Graham

Sau khi hình ảnh Kim Kardashian xuất hiện trên các trang tin, nhiều người nhận xét bà mẹ bốn con trông "nông cạn" khi kết hợp di vật với bộ váy quá hở hang. Trên X, một người bình luận: "Nếu cô muốn diện vòng cổ có biểu tượng tôn giáo thiêng liêng, ít nhất phải phối theo đẳng cấp của công nương Diana để thể hiện sự tôn trọng".

Theo truyền thống, thạch anh tím tượng trưng cho đặc quyền của hoàng gia Anh. Việc Công nương Diana chọn đeo mặt dây chuyền bản lớn và dây đeo dài bất thường được nhận xét táo bạo. Người đại diện thương hiệu trang sức Steven Stone của Anh nói với Page Six: "Rất ít người có thể mang một món đồ khác thường như thế, trừ Công nương Diana".

Vài cá nhân chế giễu Kardashian chọn phụ kiện này do khát khao gắn kết với hoàng gia. Người khác viết: "Có khi cô ta muốn được nhớ đến cùng các huyền thoại vượt thời gian như Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor và công nương Diana nên quyết định bỏ tiền mua đẳng cấp". Kim Kardashian chưa lên tiếng về sự việc.

Không phải lần đầu Kim Kardashian mặc đồ của những người phụ nữ nổi tiếng. Tại Met Gala 2022, cô mượn đầm bó sát minh tinh Marilyn Monroe từng mặc khi hát chúc mừng sinh nhật tổng thống Mỹ John F. Kennedy năm 1962. Sau sự kiện, ngôi sao truyền hình bị tố làm hỏng váy, đánh rơi nhiều pha lê trong khi nhiều viên khác treo lủng lẳng trên các sợi chỉ mỏng.

Hậu trường Kim Kardashian thử váy Marilyn Monroe cho Met Gala 2022 Hậu trường Kim Kardashian thử váy của Marilyn Monroe. Thiết kế không thể kéo khóa qua vòng ba, khiến trợ lý của cô phải dùng dây khâu cố định. Khi lên thảm đỏ, đoạn hở này được che chắn bằng áo khoác lông. Video: Ripley's, E!

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Mỹ, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians và là tỷ phú Mỹ. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013). Hiện tài sản của cô trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.

Phương Thảo (theo Daily Mail)