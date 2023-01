Kim Kardashian mua dây chuyền của Công nương Diana

Kim Kardashian sở hữu dây chuyền thánh giá nổi tiếng của Công nương Diana trong phiên đấu giá của Sotheby's.

Theo People, ngôi sao trả giá cao liên tục trong suốt 5 phút để được mua món đồ quý hiếm với giá 197.453 USD. Món đồ thuộc chương trình đấu giá Royal and Noble thường niên của Sotheby's, từ ngày 6 đến 18/1.

Nhà tổ chức cho biết con số này gấp đôi giá họ ước tính. Trong khi đó, Avi Aranbaiev, Giám đốc điều hành và Người sáng lập Liori Diamonds, nhận định kỷ vật của hoàng gia có thể bán từ 357.000 đến hơn 500.000 USD.

Kim Kardashian thắng đấu giá trang sức của Công nương Diana. Ảnh: Sotheby's, WireImage

Kim cho biết rất vinh dự khi sở hữu trang sức tinh xảo từng được cố công nương Anh đeo. Giám đốc trang sức của Sotheby's London, Kristian Spofforth, nói với People: "Đây là món đồ trang sức táo bạo bởi kích thước, màu sắc và phong cách. Chúng tôi rất vui vì tác phẩm đã tìm thấy sức sống mới trong tay của một tên tuổi nổi tiếng toàn cầu khác".

Công nương xứ Wales đã đeo dây chuyền nhiều lần, nổi bật nhất là trong buổi dạ tiệc từ thiện ở London năm 1987 của Birthright. Mặt thánh giá gắn các viên thạch anh tím cắt vuông, tạo điểm nhấn bằng những viên kim cương tròn nặng 5,25 carat. Bà phối món trang sức cùng váy nhung đen và tím cổ xếp nếp của Catherine Walker theo phong cách baroque thời Victoria.

Gần đây, Kim chuộng những món đồ quý giá mang tầm văn hóa đại chúng của các nhân vật tên tuổi. Năm ngoái, ngôi sao truyền hình gây xôn xao khi diện bộ đầm đắt nhất lịch sử từng được Marilyn Monroe mặc trong tiệc sinh nhật của cựu Tổng thống John F. Kennedy năm 1962.

Lùm xùm xoay quanh sự kiện này được xếp vào những câu chuyện nổi bật của làng mốt năm qua. Khoảnh khắc Kim mặc thiết kế trên thảm đỏ Met Gala cũng là một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất 2022. Người đẹp cố giảm cân cấp tốc nhưng vẫn không mặc vừa váy. Khi bị khán giả chỉ trích, cô cho rằng bản thân đang nỗ lực để hoàn thành màn hóa thân ở Met Gala. "Đối với tôi, nó giống việc Christian Bale hay Renée Zellweger điều chỉnh cân nặng để đóng phim", cô nói với New York Times.

Kim Kardashian ở Met Gala 2022 Kim Kardashian mượn đầm của Marilyn Monroe để diện ở Met Gala 2022. Video: Variety

Kim Kardashian sinh năm 1980 tại Mỹ, được biết đến với chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With The Kardashians. Những năm qua, cô nổi tiếng tại Hollywood với hàng trăm triệu người theo dõi qua mạng xã hội. Người đẹp góp mặt trong một số phim như Disaster Movie (2008), Deep in the Valley (2009) hay Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013).

Họa Mi (theo People)