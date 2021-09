Kim Hee Ae thích du lịch một mình

Khán giả khen Kim Hee Ae trẻ trung ở tuổi 54.

Ở tuổi 54, cô phấn khích khi được khám phá thế giới và tận hưởng cuộc sống. Hoạt động nghệ thuật từ khi còn rất trẻ, luôn bận rộn đóng phim nên Kim Hee Ae bỏ lỡ nhiều điều thú vị. Cô nói: "Hẳn mọi người sẽ thấy bình thường, nhưng với tôi, tất cả trải nghiệm trong quá trình du lịch một mình vừa là thử thách, vừa là may mắn".

Suốt hành trình, Kim Hee Ae cũng giải đáp nhiều thắc mắc fan gửi về cho tổ sản xuất từ trước đó. Cô cho biết thích những kịch bản "không vụ lợi" và mong được thử thách bản thân ở nhiều dạng vai phức tạp hơn nữa. Trước câu hỏi "Bạn sẽ thế nào khi không làm diễn viên", Kim Hee Ae khựng lại rồi đáp: "Tôi không thể tưởng tượng ra một cuộc sống không có diễn xuất. Tuy nhiên, dù ở vai trò nào, tôi cũng sẽ làm tốt. Tôi có khả năng chịu đựng giỏi, như tôi đã làm".

Theo Tv Report, ngoài một nhân viên quay phim, chương trình không có đạo diễn, nghệ sĩ phải tự tìm hiểu điểm đến, lên kịch bản chi tiết, khung nội dung và ý tưởng dàn dựng video. Sau khi lên sóng, show nhận nhiều đánh giá tích cực về thông điệp, những cảnh quay bắt mắt và lối kể chuyện duyên dáng của Hee Ae. Loạt ảnh, video của minh tinh được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Nhiều bản nhạc bất hủ Hàn Quốc được lồng ghép suốt chuyến đi gợi nhiều hoài niệm với khán giả, trong đó có Stay at our sea (ca sĩ Kim Dong Ryul), Have a nice day và When my loneliness calls (Jang Pil Soon)... Các ca khúc này được nhiều người Hàn yêu thích ở thập niên 1980, 1990.

Kim Hee Ae năm 22 tuổi (trái) và hiện tại. Ảnh: Naver

Kim Hee Ae sinh năm 1967, chạm ngõ nghệ thuật với vai trò người mẫu quảng cáo đồng phục năm 1978, khi mới 12 tuổi. Suốt 5 năm sau đó, cô chủ yếu đóng TVC và tập trung học. Năm 1983, cô rẽ ngang diễn xuất và tạo tiếng vang với phim điện ảnh My Love Jjang-gu, đóng cặp tài tử Son Chang Min...

Gần bốn thập kỷ qua, cô đóng nhiều phim ăn khách như Sons and Daughters, Perfect Love, Người tình của chồng tôi, Người vợ đáng thương, Secret Affair, Thế giới hôn nhân... Hee Ae nhiều lần đoạt giải "Diễn viên xuất sắc" tại Baeksang Arts Awards - giải uy tín của Hàn Quốc ở cả hai mảng điện ảnh, truyền hình. Cô cũng ghi điểm với khả năng ca hát, từng biểu diễn tại các lễ trao giải lớn của Hàn.