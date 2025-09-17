Kiểu nấu ăn nào có thể gây hại thận?

Trong các kiểu nấu ăn như xào, nấu canh, luộc hấp hay kho thì cách nào dễ gây hại sức khỏe, đặc biệt gây hại thận nhất? (Hòa, 35 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Trong các cách nấu như xào, luộc, hấp hay kho thì các món kho thường đậm vị hơn, đem lại cảm giác ngon miệng hơn. Tuy nhiên nếu ăn quá thường xuyên hoặc không kiểm soát gia vị có thể gây hại sức khỏe, tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính, trong đó có bệnh thận.

Các món kho với đặc điểm là được ninh nhừ nên thấm đẫm các loại gia vị. Với các loại gia vị như hành, tỏi, gừng, sả... thì không ảnh hưởng đến sức khỏe, song với những gia vị tạo vị như muối, mắm, nước tương... nếu không có định lượng sẽ gây hại, nguy cơ gây dư thừa muối, hại thận và ảnh hưởng sức khỏe nói chung.

Với người bình thường, ăn thừa muối sẽ có thể gây tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, loãng xương, bệnh thận. Về nguyên lý, lượng natri tích tụ theo thời gian khiến cơ thể giữ lại nhiều nước hơn để cân bằng nồng độ natri trong máu. Điều này dẫn tới tuần hoàn máu cầu thận tăng, buộc thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu. Đặc biệt với người có bệnh lý nền có thể khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế đều khuyến cáo nên ăn 4-5g muối/ngày, nên cân nhắc để định lượng khi nấu phù hợp. Bạn hay ăn món kho hàng ngày và quen với vị đậm đà, khi quay lại chế độ ăn lành mạnh hơn như luộc hay hấp không dễ dàng, sẽ thấy nhạt nhẽo, ảnh hưởng chất lượng bữa ăn và khẩu vị.

Ngoài muối trong món kho, người nấu thường dùng lượng đường theo cảm tính, khó đo lường được số lượng nạp vào cơ thể. Sử dụng đường tùy tiện, quá nhiều, nhất là đường tinh chế, có thể gây các vấn đề như béo phì, tăng huyết áp, hại gan.

Nhìn chung, mọi người nên duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, hạn chế muối, đường và dầu mỡ, đồng thời tăng cường rau xanh. Đối với người mắc bệnh thận, tiểu đường, béo phì hoặc có tiền sử bệnh tim mạch, việc kiểm soát chế độ ăn là vô cùng quan trọng.

Món kho tuy ngon miệng nhưng không nên ăn quá nhiều. Ảnh: Bùi Thủy

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng

Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì

Viện Dinh dưỡng Quốc gia