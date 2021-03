Kiệt quệ do làm việc 100 giờ mỗi tuần

MỹLàm quần quật 100 giờ mỗi tuần, kiệt quệ thể xác, suy sụp tinh thần là những điều 13 nhân viên ngân hàng Goldman Sachs đã trải qua.

Cuộc khảo sát nội bộ hồi tháng 2 với 13 chuyên viên phân tích đầu tư của Goldman Sachs cho thấy một bức tranh u ám về môi trường làm việc tại ngân hàng khổng lồ này. Báo cáo cho thấy họ chỉ ngủ năm tiếng mỗi đêm. Phần lớn suy sụp nghiêm trọng về tinh thần từ khi bắt đầu làm việc ở ngân hàng này.

"Có một dạo tôi không thể ăn, đi tắm hay làm bất cứ điều gì khác ngoài làm việc từ sáng cho tới nửa đêm", một nhân viên cho hay. Vẫn biết chẳng ai dấn thân vào Phố Wall (nơi tập trung những doanh nghiệp tài chính hàng đầu thế giới) lại được làm việc nhàn hạ, nhưng người được khảo sát vẫn mong cấp trên giới hạn thời gian làm việc của họ ở mức 80 tiếng một tuần.

100% cho biết công việc làm ảnh hưởng tới mối quan hệ của họ với gia đình và bạn bè. 3/4 nhân viên cảm thấy họ là nạn nhân của lạm dụng nơi công sở và đã cân nhắc hoặc tìm kiếm trợ giúp để giải quyết các vấn đề tâm lý. "Cơ thể tôi lúc nào cũng đau nhức và tâm trạng rất u ám", một người cho biết.

Hầu như tất cả các nhà phân tích tài chính cảm thấy áp lực từ thời hạn hoàn thành công việc không thực tế và bị xa lánh hoặc phớt lờ trong các cuộc họp. Báo cáo của họ cũng đưa ra các giải pháp cho ban lãnh đạo để giúp khắc phục tình hình. Nhóm cho biết: "Để chúng tôi làm việc và hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất có thể, chúng tôi cần được nghỉ ngơi và không bị ôm đồm khối lượng công việc khổng lồ".

Ngân hàng cho biết đang lắng nghe ý kiến của nhân viên và đang tìm kiếm giải pháp. Đại diện ngân hàng nói: "Chúng tôi nhận ra các nhân viên rất bận rộn vì hoạt động kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ và số lượng giao dịch ở mức lịch sử. Sau một năm Covid-19, mọi người khá căng thẳng và đó là lý do tại sao chúng tôi đang lắng nghe họ và tìm cách để giải quyết vấn đề".

Tài chính ngân hàng được coi là lĩnh vực nghề nghiệp nhiều áp lực và ảnh hưởng tiêu cực lên sức khỏe tâm thần của nhân viên. Năm 2015, Sarvshreshth Gupta (22 tuổi, người Ấn Độ) từng làm việc tại các ngân hàng danh tiếng như Credit Suisse, Deutsche Bank và Goldman Sachs tự tử vì quá áp lực với công việc. Một tháng sau anh qua đời, cha anh đã quyết định kể với thế giới về công việc đầy áp lực, căng thẳng mà một nhân viên của ngân hàng phải đối mặt trước khi chết. Ông cho biết con trai mình đã tâm sự rằng luôn thiếu ngủ khi phải làm việc liên tục 20 tiếng liền.

Trước đó, một thực tập sinh của Bank of America qua đời sau khi làm việc liên tục nhiều đêm liền tại văn phòng. Một nhân viên 29 tuổi từ Moelis & Co cũng đã chết do nhảy từ tòa nhà căn hộ sang trọng của mình ở trung tâm thành phố Manhattan. Những cái chết này, dù tất cả vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân, nhưng đều ám ảnh cộng đồng ngân hàng toàn cầu.

Những lời phàn nàn trong cuộc khảo sát này đi ngược lại hình ảnh dễ chịu mà các ngân hàng ở Phố Wall đang xây dựng trong những năm gần đây. Đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng với Thung lũng công nghệ Silicon, các ngân hàng lớn đã nới lỏng quy tắc ăn mặc và kéo dài thời gian nghỉ phép để giữ chân nhân tài.

Goldman cũng có chính sách cho nhân viên nghỉ từ 9h tối thứ sáu đến 9h sáng chủ nhật, trừ một số trường hợp hiếm hoi. Tuy nhiên, theo lời các nhân viên trong cuộc khảo sát, quy tắc đó không phải lúc nào cũng được tôn trọng.

Mai Dung (Theo CNN)