Kiến nghị tiếp tục xuất khẩu gạo nếp

Gạo nếp được các địa phương, hiệp hội đề nghị cho xuất khẩu trở lại với số lượng không giới hạn, do không ảnh hưởng an ninh lương thực và tồn kho lớn.

Ngày 15/4, Hiệp hội Lương Thực Việt Nam kiến nghị Chính phủ xem xét cho xuất khẩu gạo nếp trở lại với số lượng không giới hạn, do mặt hàng này không ảnh hưởng tới cân đối cung - cầu lương thực trong nước và lượng hàng tồn kho tại một số địa phương đang quá lớn.

Đề xuất này cũng được tỉnh Long An, An Giang gửi Chính phủ. UBND tỉnh Long An cho biết, hiện diện tích trồng lúa nếp chiếm khoảng 32% toàn tỉnh, riêng vụ Đông Xuân chiếm 65.000 ha. Các doanh nghiệp thuộc Long An đang tồn khoảng 56.000 tấn gạo nếp. Xuất khẩu mặt hàng này sẽ giải quyết lượng gạo tồn kho, giúp doanh nghiệp tiếp tục thu mua nếp của người dân với giá cao hơn.

Tương tự, An Giang cũng kiến nghị cho phép được ưu tiên xuất khẩu nếp và các loại giống lúa Japonia (hạt tròn) do lượng tồn kho lên tới gần 152.000 tấn.

Trước các đề xuất này, Bộ Công Thương cho biết đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, đề nghị cơ quan này cung cấp dữ liệu diện tích gieo trồng, sản lượng dự kiến (quy ra gạo) tại Long An, An Giang.

Bộ Công Thương cũng muốn ngành nông nghiệp cho ý kiến việc gạo nếp có tính trong lượng gạo dự trữ phục vụ an ninh lương thực quốc gia hay không; cũng như phân tích tác động, ảnh hưởng của mặt hàng này với an ninh lương thực quốc gia và kiến nghị xuất khẩu mặt hàng này tới đây.

Anh Minh