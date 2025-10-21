Kiến nghị tăng mức cược bóng đá quốc tế lên tối đa 100 triệu mỗi ngày

VCCI đề xuất người chơi được đặt cược bóng đá quốc tế tối đa 100 triệu đồng một ngày, gấp 10 lần mức Bộ Tài chính lấy ý kiến.

Góp ý dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho biết nhiều doanh nghiệp đề xuất nâng mức đặt cược tối đa lên 100 triệu đồng một ngày cho mỗi người chơi. Mức này gấp 10 lần con số Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến tại dự thảo nghị định (tối đa 10 triệu đồng một ngày).

Trường hợp không điều chỉnh ở mức này, cộng đồng doanh nghiệp kiến nghị cho phép áp dụng hạn mức 10 triệu đồng mỗi ngày cho từng sản phẩm đặt cược, thay vì giới hạn tổng mức đặt cược theo ngày như quy định trong dự thảo.

Theo VCCI, việc nâng mức giới hạn sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận nhóm khách hàng có khả năng chi tiêu cao, tăng cạnh tranh với thị trường ngầm. Cùng với đó, Nhà nước có thể áp dụng các công cụ quản lý như định danh người chơi, giám sát dòng tiền, và cảnh báo rủi ro để hạn chế tác động tiêu cực.

Bình quân một trận đấu bóng đá quốc tế có khoảng 10-15 sản phẩm đặt cược như dự đoán tỷ số, số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ, phạt góc, cầu thủ ghi bàn đầu tiên... Do đó, người chơi có thể chỉ được cá cược tối đa 10 triệu đồng trong ngày cho tất cả sản phẩm này. Mức này giới hạn hơn so với hiện hành, khi người chơi có thể tham gia cược 10-15 sản phẩm với mức tối đa 1 triệu đồng mỗi loại.

Theo VCCI, các doanh nghiệp ghi nhận việc nâng mức đặt cược tối đa mỗi người chơi lên 10 triệu đồng tại dự thảo là "tích cực, phù hợp với thay đổi thu nhập bình quân đầu người". Tuy nhiên, theo phản ánh từ doanh nghiệp và chuyên gia, mức trần này còn quá thấp so với thực tiễn thị trường, chưa đủ tạo điều kiện cho mô hình kinh doanh đặt cược hợp pháp vận hành hiệu quả.

Cơ quan này cho biết phần lớn giá trị doanh thu của các doanh nghiệp kinh doanh đặt cược hợp pháp tại quốc gia phát triển đến từ nhóm người chơi có mức đặt cược cao. Trong khi đó, các sàn cá cược bất hợp pháp đang hoạt động tại Việt Nam lại không bị giới hạn mức đặt cược. Việc này khiến người chơi có xu hướng chuyển sang các nền tảng bất hợp pháp để có trải nghiệm linh hoạt hơn, gây thất thu ngân sách nhà nước, suy yếu hiệu lực của cơ chế quản lý.

Ngoài quy định về hạn mức đặt cược, dự thảo nghị định cũng yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh đặt cược phải đóng góp tối thiểu 10% doanh thu bán vé sau khi trả thưởng (GGR) vào ngân sách. Đây là khoản nghĩa vụ tài chính bổ sung, ngoài các loại thuế hiện hành như tiêu thụ đặc biệt 30%, giá trị gia tăng 10%.

VCCI cho biết các doanh nghiệp phản ánh mức đóng góp này quá cao so với thông lệ quốc tế, làm giảm sức cạnh tranh với thị trường cá cược ngầm, nơi không chịu bất kỳ nghĩa vụ thuế hay pháp lý nào. Ngoài ra, trường hợp cộng gộp cả thuế và đóng góp ngân sách, doanh nghiệp sẽ phải nộp hơn 40% GGR.

"Mức này quá lớn, đặc biệt trong giai đoạn thí điểm khi chi phí đầu tư công nghệ và vận hành rất cao", VCCI cho biết.

Tổ chức này đề nghị cơ quan soạn thảo giảm mức đóng góp này xuống 5% trên GGR trong giai đoạn thí điểm, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có biên lợi nhuận để tồn tại và phát triển, Nhà nước vẫn có nguồn thu ổn định.

"Khi thị trường trưởng thành hơn, Nhà nước có thể điều chỉnh lại tỷ lệ đóng góp theo lộ trình. Chính sách linh hoạt này sẽ khuyến khích doanh nghiệp đầu tư bài bản và bền vững, thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn", VCCI nêu.

