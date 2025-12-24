Kiến nghị mở đường rộng 60 m nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3

Với tổng vốn gần 8.800 tỷ đồng, tuyến đường dài 6 km, rộng 60 m, nối cảng Cát Lái đến Vành đai 3 khi đầu tư kỳ vọng giảm ùn tắc khu cảng hàng hóa lớn nhất TP HCM.

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu đến nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 vừa được Sở Xây dựng gửi UBND TP HCM, sau quá trình rà soát quy hoạch, cập nhật ý kiến các đơn vị liên quan.

Xe ùn tắc trên đường Nguyễn Thị Định, đoạn gần cảng Cát Lái - điểm đầu dự án, tháng 9/2025. Ảnh: Giang Anh

Đây là trục đường được xây mới với tổng chiều dài gần 6 km, rộng 60 m. Điểm đầu tuyến nối vào đường Nguyễn Thị Định đoạn gần giao lộ Trương Văn Bang, điểm cuối tại nút giao Vành đai 3 và cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Trên tuyến sẽ xây cầu Bà Cua quy mô 10 làn xe; đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 xây cầu cạn 4 làn, cùng hệ thống nút giao và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Dự án sử dụng ngân sách, chia làm hai phần: bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật hơn 1.350 tỷ đồng; xây lắp khoảng 7.400 tỷ đồng. Dự kiến giải phóng mặt bằng từ quý I/2026, khởi công quý IV/2026 và hoàn thành sau năm 2028.

Phối cảnh nút giao đường liên cảng với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 khi hoàn thành. Ảnh: Sở Xây dựng

Để đáp ứng tiến độ này, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan làm việc với những doanh nghiệp có đất nằm trong phạm vi dự án sớm thực hiện bồi thường đối với phần diện tích thuộc trách nhiệm.

Cát Lái hiện chiếm khoảng 50% sản lượng hàng hóa cả nước, trong khi khu vực xung quanh thường xuyên ùn tắc do xe tải lớn phải đi qua khu dân cư. Theo Sở Xây dựng, tuyến đường mới sẽ tạo trục vận tải chuyên dụng, giảm tai nạn, ùn tắc và nâng cao hiệu quả logistics cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Giang Anh