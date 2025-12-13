Diện mạo 15 km Vành đai 3 trên cao xuyên đô thị TP HCM

Ngày 11/12, đoạn Vành đai 3 TP HCM trên cao đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đã thành hình hài. Đoạn qua khu vực này thuộc gói thầu XL3 dài hơn 3 km có tiến độ nhanh nhất, là một phần trong 14,7 km đường trên cao đi qua TP Thủ Đức cũ.

Hiện dự án đã đạt 68,1% sản lượng, riêng 14,7 km cầu cạn đã đạt 85%, vượt tiến độ và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Ngoài ra, dự án cũng sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn với tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Toàn tuyến dự kiến khai thác giữa năm sau.