Diện mạo 15 km Vành đai 3 trên cao xuyên đô thị TP HCM

Ngày 11/12, đoạn Vành đai 3 TP HCM trên cao đi qua khu đô thị Vinhomes Grand Park đã thành hình hài. Đoạn qua khu vực này thuộc gói thầu XL3 dài hơn 3 km có tiến độ nhanh nhất, là một phần trong 14,7 km đường trên cao đi qua TP Thủ Đức cũ.
Hiện dự án đã đạt 68,1% sản lượng, riêng 14,7 km cầu cạn đã đạt 85%, vượt tiến độ và đủ điều kiện thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12. Ngoài ra, dự án cũng sẽ thông xe kỹ thuật một số đoạn với tổng chiều dài gần 30 km trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh. Toàn tuyến dự kiến khai thác giữa năm sau.
Tiếp nối đoạn đường qua khu đô thị này, phần đi qua khu vực phường Long Bình, theo hướng ra nút giao Tân Vạn cũng hoàn thành căn bản tuyến chính, để kịp thông xe kỹ thuật.
Đoạn vành đai 3 trên cao uốn lượn theo sông Đồng Nai vẫn đang thi công các hạng mục dầm và bản mặt cầu.
Để đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật kịp tiến độ, Ban Giao thông TP HCM đã chỉ đạo các đơn vị thi công tổ chức tăng ca đêm, "3 ca 4 kíp" và bám sát tiến độ dự án.
Tại đoạn này, các thanh dầm được đúc bằng bêtông, cốt thép dài 38 m, nặng 80 tấn được di chuyển từ bãi đúc, sử dụng tay cẩu đưa lên độ cao 11-15 m để lắp ghép.
Bề mặt của làn đường được ghép từ 8-9 thanh dầm lại với nhau, đặt trên các trụ cầu hình chữ T. Trước đó, đơn vị thi công đã xử lý nền đất yếu, gia cố mặt bằng trước khi đổ bêtông để tránh trụ cầu lún, ảnh hưởng mặt đường.
Cùng với nhịp chính, đường và cầu song hành với đoạn trên cao vẫn đang thi công đồng bộ. Đường song hành được thiết kế 4 làn xe, tốc độ 60-100 km/h, dự kiến hoàn thành đồng bộ toàn tuyến vào giữa năm 2026.
Đoạn Vành đai 3 trên cao kết thúc tại nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành. Tại đây, các nhịp cầu đã kết nối liền mạch, đang thi công các nhánh dẫn vào cao tốc và cầu Nhơn Trạch.
Với thiết kế gồm cầu vượt ngang Vành đai 3 và bốn nhánh rẽ, nút giao đảm bảo kết nối giữa các tuyến đường đồng thời liên thông với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Đây là một trong sáu nút giao quy mô lớn trên Vành đai 3, gồm: nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, Tân Vạn, Bình Chuẩn, tỉnh lộ 10, cao tốc TP HCM - Trung Lương.
Nhiều phương tiện, máy móc đang thi công phần mặt đường từ trên cao dẫn xuống, tại nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành.
Trong khi đó, tại nút giao Tân Vạn (tỉnh Bình Dương cũ) phần đường trên cao và các nhánh dẫn còn dang dở, chưa thể thông xe kỹ thuật dịp này.
Đây là nút lớn nhất dự án vành đai 3 TP HCM, kết nối tuyến xa lộ Hà Nội, Metro số 1, đường Nguyễn Xiển, ĐT 743A. Nút giao thiết kế 3 tầng và 5 nhánh cầu, ở vị trí giáp ranh của TP HCM, Đồng Nai với các cụm cảng, nhiều xe qua lại.
Hướng tuyến Vành đai 3. Đồ họa: Khánh Hoàng
Vành đai 3 có tổng chiều dài hơn 90 km, là tuyến đường liên vùng đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Toàn tuyến khi hoàn thành ngoài kết nối giao thông còn tạo hành lang đô thị, công nghiệp không chỉ 4 tỉnh thành dự án đi qua mà tác động cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Quỳnh Trần