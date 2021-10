Kiến nghị không cách ly tập trung với hành khách đi máy bay

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo thống nhất điều kiện đối với hành khách đi máy bay, không yêu cầu cách ly tập trung.

Nhà chức trách hàng không cũng kiến nghị khách đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Bởi tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM còn thấp. Nếu áp quy định khách phải tiêm đủ 2 mũi vaccine như hiện nay thì các đường bay ngách (không đến Hà Nội/TP HCM) sẽ ít khách.

Quy định giãn cách ghế ngồi trên máy bay được đề xuất bỏ bởi làm giá vé tăng cao so với bình thường. Các tỉnh, thành cần ban hành quy định kiểm soát dịch đối với hành khách đến, nhưng không lưu trú, ví dụ về phương tiện, cách thức di chuyển... của khách từ sân bay về nơi ở tại địa phương khác.

Hôm nay là ngày đầu tiên mở lại đường bay nội địa. Các hãng chỉ thực hiện được 11 trong số 38 chuyến bay theo kế hoạch với lượng khách rất hạn chế. Ví dụ chuyến bay từ TP HCM đi Đà Nẵng có 75 khách, chiều ngược lại 14 khách; chuyến từ TP HCM đi Phú Quốc có 30 khách, chiều ngược lại 37 khách.

27 chuyến bay bị hủy do thời tiết xấu, hãng chưa kịp bán vé và do quy định phòng dịch không thống nhất. Cục Hàng không Việt Nam ghi nhận hai chuyến bay từ TP HCM và Đà Nẵng đến thủ đô không thực hiện được do Hà Nội áp dụng quy định cách ly tập trung song chưa hướng dẫn cụ thể. Chuyến bay từ TP HCM đi Quảng Bình bị hủy do tỉnh yêu cầu khách cách ly tập trung.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng quy định hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh nên chuyến bay từ TP HCM đến Huế phải hủy.

Máy bay đỗ tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành

Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải, hành khách đi máy bay cần tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương; có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ trước khi lên máy bay.

Hành khách phải khai báo y tế, hoàn thành cam kết phòng chống dịch; không được lên máy bay khi ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

Sau chuyến bay, khi về nơi cư trú, hành khách không tiếp xúc nơi đông người; tự theo dõi sức khỏe hoặc cách ly tại nơi cư trú, lưu trú ít nhất 7 ngày (theo quy định cụ thể của từng địa phương). Riêng người từ vùng dịch phải xét nghiệm vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi ở.

Đoàn Loan