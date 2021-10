Ngày đầu mở cửa, nhiều chuyến bay bị hủy

Trong ngày đầu mở lại đường bay nội địa, các hãng vận chuyển ít khách do số chỗ trên máy bay bị hạn chế; còn trục trặc do thiếu phối hợp giữa hãng với địa phương.

14h30 ngày 10/10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), gần 170 khách đi chuyến Vietnam Airlines làm thủ tục vào TP HCM. Anh Trần Bá Vũ Linh, 37 tuổi, đã kẹt lại thủ đô hơn 2 tháng, chia sẻ rất vui khi được về nhà. Trước đó, anh từ Singapore nhập cảnh Hà Nội nhưng không thể vào TP HCM vì đường hàng không dừng do Covid-19.

"Tôi đã chờ hai tháng cho giờ phút này", anh Linh nói.

Anh Trần Bá Vũ Linh làm thủ tục để đáp chuyến bay vào TP HCM, chiều 10/10. Ảnh: Giang Huy

Chung chuyến bay, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (42 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói, chị đã lập tức đặt vé vào TP HCM ngay khi có thông tin mở lại đường bay nội địa. Chị có công ty đặt tại thành phố, chồng bị kẹt trong TP HCM nhiều tháng qua, việc mở lại lưu thông giúp công việc chị thuận lợi và là cơ hội để nữ doanh nhân đoàn tụ với gia đình.

Từ hôm nay đến 20/10, đường bay giữa Hà Nội - TP HCM và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất một chuyến khứ hồi một ngày được tổ chức khai thác; lượng khách chỉ 50% công suất. Theo yêu cầu của Hà Nội, hành khách đáp chuyến thương mại đến thủ đô giai đoạn này cần có xác nhận địa điểm cách ly ở Hà Nội trước khi khởi hành. Do vậy, việc khai thác thương mại chưa được thực hiện.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TP HCM), chuyến bay đầu tiên lúc 10h20 về Nội Bài chở đội ngũ y bác sĩ cùng các lực lượng công vụ, tuyến đầu tham gia chống dịch tại TP HCM thời gian qua. Đây là một trong 6 chuyến bay công vụ cùng 5 chuyến thương mại đi từ sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay, với hơn 1.100 khách.

Một số chuyến bay đến các địa phương khác như Bình Định, Quảng Nam... đều được thực hiện. "Có con nhỏ nên tôi không dám đăng ký về quê bằng đường bộ Giá vé máy bay cao khoảng gấp đôi bình thường nhưng tôi vẫn chấp nhận, anh Trần Quang Huy (28 tuổi) về Bình Định nói.

Hành khách di chuyển vào nơi làm thủ tục sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 10/10. Ảnh: Gia Minh

Riêng chuyến bay tới Đà Nẵng của hàng hàng không Vietjet Air dự kiến khởi hành lúc 13h, nhưng khách sau đó được thông báo phải chờ. "Tôi ra sân bay từ 9h để làm thủ tục, mong sớm được về nhà vì mắc kẹt ở đây suốt 5 tháng trời", một hành khách nói, cho biết đến 15h máy bay thông báo chuẩn bị khởi hành với điều kiện khách phải cam kết thực hiện cách ly khi tới Đà Nẵng.

Sự việc sau đó được Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng Phạm Trúc Lâm lý giải khi mở lại đường bay, Vietjet Air không làm việc trước với Đà Nẵng nên địa phương chưa sẵn sàng phương án đón khách.

"Đà Nẵng chưa công bố quy định cụ thể về cách ly khách khi tới sân bay, nhưng phía hãng đã đưa khách về, làm cho địa phương từ trưa đến giờ phải chạy theo để phục vụ hãng", ông Lâm nói. "Suốt 2 tháng qua thành phố rất vất vả, trong đó 20 ngày dừng mọi hoạt động mới cơ bản khống chế được dịch".

Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày 10/10, các hãng đã thực hiện 11 chuyến bay (có giãn cách ghế), hủy 27 chuyến. Bên cạnh các chặng bay đến Thanh Hóa, Nghệ An, Hải Phòng phải hủy vì lý do thời tiết mưa bão thì chuyến bay của Vietnam Airlines chặng TP HCM - Hà Nội không thực hiện được do Hà Nội vẫn chưa đưa ra hướng dẫn cách ly tập trung cụ thể. Hãng phải chở khách công vụ thay thế cho khách thương mại trên chuyến này.

Chuyến bay từ TP HCM đến Thừa Thiên Huế và ngược lại cũng ngừng khai thác do hành khách phải đăng ký trước và phải được phê duyệt của tỉnh trước khi đến. Ngoài ra, một số chuyến bay bị hủy do không kịp mở bán vé như chặng TP HCM - Phú Yên, TP HCM - Gia Lai, Đà Nẵng - Cần Thơ, Đà Nẵng - Đăk Lăk; vài chuyến bay khác bị hủy do không có khách.

Một hành khách xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Tân Sơn Nhất, sáng 10/10. Ảnh: Gia Minh

Từ ngày 10/10, ngành hàng không thí điểm khai thác trở lại 19 đường bay chở khoảng 1.800 khách với 38 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Trong đó, các chặng hai chiều giữa TP HCM và Bình Định/Đà Nẵng/Huế/Khánh Hòa/ Nghệ An/Phú Yên/Quảng Bình/Quảng Nam/Thanh Hóa/ Hải Phòng/Phú Quốc/Gia Lai/Rạch Giá có tần suất một chuyến mỗi ngày.

Đường bay giữa Hà Nội - TP HCM/Đà Nẵng; Đà Nẵng - Cần Thơ/Đăk Lăk; Thanh Hóa - Lâm Đồng cũng một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Riêng Hà Nội - Cần Thơ khai thác linh hoạt theo tình hình dịch.

Hiện, khách đi máy bay được yêu cầu phải ít nhất sau 14 ngày tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc đã khỏi Covid-19 trong 6 tháng; xét nghiệm âm tính nCoV còn hiệu lực trong vòng 72 giờ. Hành khách phải khai báo y tế, cam kết phòng chống dịch. Họ cũng không được lên máy bay khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng...

Trên đường về nơi cư trú sau chuyến bay, hành khách được yêu cầu không tiếp xúc nơi đông người; tự theo dõi sức khoẻ hoặc cách ly tại nơi cư trú ít nhất 7 ngày (theo quy định cụ thể từng địa phương). Riêng người từ vùng dịch phải xét nghiệm vào ngày thứ hai kể từ khi về nơi ở.

Ngày đầu mở lại đường bay nội địa Hành khách vui mừng khi đường bay hoạt động lại. Video: Thế Quỳnh - Điệp Việt

Phạm Chiểu - Đoàn Loan - Nguyễn Đông - Đắc Thành - Gia Minh