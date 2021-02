Kiện công ty năng lượng Texas 100 triệu USD vì con chết cóng

MỹGia đình cậu bé chết cóng vì nhà mất điện trong giá rét đã kiện công ty cung cấp dịch vụ và đòi bồi thường 100 triệu USD.

Cristian Pavon Pineda, 11 tuổi, chết trên giường ngủ hôm 16/2, khi nhiệt độ trong nhà giảm xuống còn vài độ C và gia đình phải vật lộn để giữ ấm.

Gia đình cậu bé hôm 20/2 nộp đơn kiện nhà điều hành lưới điện Ercot và nhà cung cấp điện Entergy tội sơ suất vì không cảnh báo khách hàng về tình trạng mất điện có thể xảy ra, cũng như không cung cấp đầy đủ hướng dẫn cho khách hàng trong đợt giá rét lịch sử này.

Hai nhà cung cấp chưa đưa ra bình luận.

Cristian Pavon Pineda, 11 tuổi, trong lần đầu tiên chơi đùa trên tuyết hôm 15/2. Ảnh: GoFundMe

María Elisa Pineda, mẹ cậu bé, cho biết 15/2 là ngày đầu tiên Pineda chạy ra ngoài ngôi nhà di động của gia đình và lần đầu chơi tuyết. Gia đình họ là người nhập cư gốc Honduras, từng bị mất điện đêm hôm trước nhưng không ngờ hôm sau vẫn mất điện và không có gì để sưởi ấm.

Các nhà điều tra đang tìm hiểu nguyên nhân tử vong của cậu bé, còn gia đình Pineda tin rằng em chết vì hạ thân nhiệt. Ngôi nhà di động của gia đình đã xây hơn 40 năm và có rất ít lớp cách nhiệt, còn Pineda từ trước đến nay luôn khỏe mạnh.

Trang gây quỹ GoFundMe đã quyên góp được hơn 60.000 USD để đưa thi thể Pineda về Honduras.

"Ước mơ của cháu là được gặp lại ông bà và đây là điều mẹ cậu bé mong muốn hoàn thành", trích thông báo trên trang web.

Đợt giá rét bất thường do bão tuyết diện rộng ở Texas khiến nhiệt độ xuống mức thấp kỷ lục trong hàng chục năm qua. Nhiệt độ tại Dallas hôm 16/2 có lúc xuống tới gần -19 độ C, mức thấp nhất từ năm 1949 tới nay. Tại Austin, nhiệt độ hôm 15/2 là -13 độ C, thấp kỷ lục kể từ năm 1909. Giá rét ở Texas và 9 bang khác khiến ít nhất 47 người thiệt mạng tính đến 19/2.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 20/2 tuyên bố tình trạng thảm họa nghiêm trọng ở Texas. Động thái này sẽ cung cấp tài trợ liên bang cho người dân Texas, bao gồm hỗ trợ nhà ở tạm thời, sửa chữa nhà và cho vay lãi thấp.

Hồng Hạnh (Theo New York Post)