Kiểm tra ôtô sau bão: việc nào tự làm, việc nào cần gara?

Sau bão, chủ xe có thể tự vệ sinh, lau khô nội ngoại thất, kiểm tra lốp và đèn, phần động cơ, phanh, điện nên đưa garage kiểm tra.

Khi mưa bão đi qua, ôtô trong vùng lụt có thể đã bị ngập một phần, bùn đất bám dưới gầm, nước lọt vào khoang lái, thậm chí khoang động cơ. Nếu không xử lý kịp thời, những tác động này dễ dẫn đến hỏng hóc nặng, gây mất an toàn khi vận hành và khiến chi phí sửa chữa tăng gấp nhiều lần.

Do đó, ngay sau bão, việc kiểm tra tổng thể là bước quan trọng để đảm bảo xe vẫn hoạt động bình thường và không có hư hại nghiêm trọng. Chủ xe có thể tự làm một số việc đơn giản tại nhà, nhưng cũng có những hạng mục bắt buộc phải mang xe ra garage để được xử lý đúng cách.

Những việc có thể kiểm tra và xử lý tại nhà

Điều đầu tiên chủ xe nên làm là vệ sinh bên ngoài xe. Sau mưa bão, bùn đất, lá cây và rác thường mắc lại ở gầm, khe cửa, hốc bánh và kính chắn gió. Các loại rác này nếu không được rửa sạch sớm có thể gây tắc các khe thoát nước trên xe, làm trầy lớp sơn hoặc kính. Chủ xe có thể tự rửa bằng cách xịt nước sạch, chú ý xịt kỹ ở gầm và hốc bánh, sau đó lau khô để hạn chế gỉ. Khoang máy là vị trí cũng cần được quan tâm. Chủ xe cần loại bỏ rác thải kẹt ở trong khoang máy nếu có, và tránh dùng vòi áp lực cao xịt trực tiếp vào các chi tiết điện tại vị trí này.

Chiếc Mercedes phóng qua vùng nước ngập, đường Cách Mạng Tháng Tám, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Cửu Long

Với nội thất, nếu nước chỉ ngấm ít ở sàn hoặc thảm, chủ xe có thể tháo thảm ra phơi, dùng máy hút bụi kiêm hút nước để vệ sinh, hoặc bật điều hòa ở chế độ lấy gió trong, nhiệt độ cao để làm khô và khử ẩm, giúp hạn chế mùi hôi và nấm mốc phát triển.

Tiếp theo, chủ xe nên kiểm tra các bộ phận điện cơ bản trên xe như đèn chính, đèn xi-nhan, còi và cần gạt mưa. Đây là những chi tiết quan trọng cho an toàn khi di chuyển sau bão, khi mặt đường còn trơn trượt và tầm nhìn hạn chế. Lốp xe cũng cần được kiểm tra kỹ áp suất. Bình ắc-quy nếu bị ẩm thì chủ xe có thể lau khô phần bề mặt để tránh rỉ sét tại cọc bình.

Một việc không kém phần quan trọng là ghi nhận tình trạng xe sau bão. Chủ xe nên chụp ảnh hoặc quay video từ nhiều góc, bao gồm cả ngoại thất, nội thất và khoang máy. Đây sẽ là bằng chứng quan trọng nếu cần làm việc với công ty bảo hiểm để yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu có hư hại xảy ra trong quá trình sử dụng sau này.

Những việc nên mang ra garage để kiểm tra

Trên xe có nhiều chi tiết đòi hỏi thiết bị và tay nghề chuyên môn của thợ, do đó nếu cần thiết cần thực hiện việc kiểm tra chuyên sâu ở các garage uy tín, hoặc các đại lý chính hãng.

Nếu trong bão xe bị ngập quá nửa bánh hoặc nước đã tràn vào khoang máy, chủ xe không được khởi động lại xe vì có thể khiến máy bị thủy kích, chi phí sửa chữa có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Thay vào đó chủ xe nên liên hệ với cứu hộ để đưa xe đến garage nhằm phát hiện dấu hiệu nước vào buồng đốt, qua đó đưa ra giải pháp xử lý an toàn hơn.

Hệ thống phanh và treo cũng là phần cần được chăm sóc ở garage. Sau khi ngập, bùn đất, đá cuội thường kẹt lại ở má phanh, đĩa phanh hoặc càng treo, làm giảm hiệu quả phanh và gây tiếng kêu bất thường. Tại garage, thợ sẽ có thiết bị, dung dịch chuyên dụng để tháo, vệ sinh, và cân chỉnh, đảm bảo an toàn cho xe khi vận hành trở lại.

Đá cuội kẹt vào càng xe sau khi bão, khiến gây ra tiếng động lạ khi xe di chuyển qua chỗ xóc. Ảnh: Hồ Tân

Hệ thống điện như cảm biến, đèn, màn hình trung tâm, khóa cửa hoặc hệ thống đề nổ thông minh cũng là mục cần kiểm tra sau bão, vì những thiết bị này đều dễ gặp sự cố nếu đã tiếp xúc với nước. Nhiều module điều khiển còn được đặt thấp dưới sàn, rất dễ bị hư hỏng nếu khoang lái bị ngập. Với những trường hợp này, chỉ garage mới có thiết bị chuyên dụng để đo kiểm và xử lý.

Đặc biệt nếu khoang lái bị ngập sâu, việc chỉ lau khô bề mặt ở nội thất là chưa đủ. Ghế, thảm sàn và lớp nỉ cần được tháo rời, sấy khô và khử mùi bằng máy chuyên dụng, nếu không sẽ phát sinh nấm mốc, gây hại cho sức khỏe người ngồi và làm giảm giá trị xe. Đây là công việc mà chủ xe khó có thể tự làm tại nhà.

Hồ Tân