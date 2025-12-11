Kia Seltos thế hệ mới thay đổi thiết kế, tăng kích thước

Ấn ĐộThế hệ thứ hai của mẫu CUV cỡ B sở hữu ngoại hình mạnh mẽ hơn, dùng tay nắm cửa ẩn và bán ra 4 phiên bản trang bị.

Kia Seltos mới áp dụng ngôn ngữ thiết kế sắc sảo hơn. Phía trước là diện mạo hiện đại hơn với đèn pha tách rời xếp theo chiều dọc. Các yếu tố chiếu sáng chính được đặt gọn trong lưới tản nhiệt rộng hơn, kết hợp tấm chắn gầm được thiết kế lại.

Đường viền thân xe nâng cao và phần nóc nổi gợi nhớ đến Seltos thế hệ đầu tiên, trong khi đường gân chéo mới tạo điểm nhấn. Ở phía sau là cánh gió trên nóc xe kéo dài và hệ thống đèn mới bao toàn chiều rộng cửa hậu.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Seltos mới sẽ có hai phiên bản trang bị khác biệt: GT-Line thể thao và X-Line mạnh hơn. Cả hai có cùng gói ngoại thất, điểm khác biệt nằm ở lớp sơn: các chi tiết cùng màu thân xe cho GT-Line, và màu xám kim loại đậm cho X-Line.

Ba tùy chọn màu sơn mới được bổ sung vào bảng màu, bao gồm xanh lục Iceberg, xám Gravity và đỏ magma mờ.

Mẫu Seltos mới tăng kích thước so với phiên bản tiền nhiệm, tiến gần hơn đến kích thước của Sportage phiên bản châu Âu. Chiếc SUV giờ đây có chiều dài 4.430 mm, rộng 1.830 mm và cao 1.600 mm với chiều dài cơ sở 2.690 mm.

So với phiên bản hiện bán ở Mỹ, Seltos mới tăng 45 mm chiều dài và 30 mm chiều rộng, với dài cơ sở tăng 60 mm.

Nếu so với Kia Sportage dành cho thị trường châu Âu (với kích thước tương ứng 4.515 x 1.865 x 1.645 mm, dài cơ sở 2.680 mm), thì Seltos mới chỉ nhỏ hơn đôi chút.

Nội thất cũng được nâng cấp toàn diện, trông giống dòng xe điện của Kia. Bảng điều khiển kỹ thuật số quen thuộc bao gồm hai màn hình 12,3 inch và một bảng điều khiển riêng cho hệ thống điều hòa.

Các cửa gió điều hòa nhỏ gọn và một vài nút bấm vật lý trên bảng điều khiển trung tâm. Hệ thống thông tin giải trí tương thích với các bản cập nhật qua mạng và tích hợp trợ lý ảo AI.

Các trang bị tùy chọn khác bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh, màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD), hệ thống âm thanh cao cấp từ Harman Kardon hoặc Bose, và đèn chiếu sáng nội thất 64 màu. Chiếc SUV trang bị bộ hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến hơn.

Kích thước lớn hơn đồng nghĩa với khoang cabin rộng rãi hơn. Kia cho biết nội thất mới được thiết kế dành cho gia đình, mang đến không gian và sự linh hoạt hơn. Các chi tiết thiết thực bao gồm hàng ghế sau có thể ngả và hệ thống gắn phụ kiện Kia AddGear.

Khoang hành lý giờ đây có dung tích 536 lít, nhiều hơn 103 lít so với trước đây, nhờ vào sàn khoang hành lý hai tầng có thể gập lại.

Về cấu hình, Seltos chuyển sang sử dụng nền tảng K3 nâng cấp, cũng là nền tảng của Kia Niro và K4, cũng như Hyundai Kona và Elantra. Kia nhấn mạnh những cải tiến về độ cứng vững cấu trúc, khả năng cách âm và sự cân bằng khung gầm.

Các lựa chọn động cơ khi ra mắt bao gồm động cơ hút khí tự nhiên 2.0 với công suất 147 mã lực và động cơ tăng áp 1.6 sản sinh công suất 178 mã lực hoặc 190 mã lực tùy thuộc vào thị trường.

Các tùy chọn hộp số khác nhau tùy theo cấu hình và bao gồm hộp số sàn 6 cấp, hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp với bộ biến đổi mô-men xoắn. Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian là tùy chọn, kết hợp hệ thống treo sau đa liên kết và các chế độ địa hình cho tuyết, bùn và cát.

Phiên bản hybrid, lần đầu tiên xuất hiện trên dòng xe Seltos, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Mặc dù thông số kỹ thuật chưa được công bố, Kia cho biết xe sẽ có hiệu suất được cải thiện, khả năng vận hành V2L và hệ thống phanh tái tạo năng lượng mới.

Việc sản xuất Seltos thế hệ thứ hai dự kiến bắt đầu trước cuối năm nay. Xe sẽ được bán ra đầu tiên tại Ấn Độ, tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc, Bắc Mỹ, châu Âu và Trung Quốc trong năm 2026. Phiên bản dành cho thị trường Mỹ dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Tại Việt Nam, Kia Seltos đang bán ra là bản 2024, được lắp ráp tại Việt Nam, gồm 7 phiên bản trang bị, với chỉ máy xăng 1.5. Mức giá dao động 599-799 triệu đồng.

Trong năm 2024, Kia tại Việt Nam không còn nằm trong top 3 thương hiệu xe bán chạy, những vẫn thể hiện tốt ở phân khúc MPV và CUV cỡ nhỏ. Trong đó, Seltos là xe bán chạy thứ hai của hãng với 6.829 chiếc, chỉ xếp sau Sonet.

Mỹ Anh (theo Carscoops)