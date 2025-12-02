Kia Seltos thế hệ mới lộ diện

Ấn ĐộMẫu xe gầm cao cỡ B mang kiểu dáng sắc nét hơn, bổ sung công nghệ và hệ truyền động hybrid, ra mắt ngày 10/12.

Hãng xe Hàn Quốc Kia hé lộ hình ảnh Seltos thế hệ mới và dự kiến ra mắt đầu tiên tại thị trường Ấn Độ ngày 10/12, sau đó đến các quốc gia khác.

Từ hình ảnh hé lộ cho thấy thiết kế ngoại hình Seltos thay đổi toàn diện. Thiết kế tổng thể sắc nét hơn thế hệ trước, kết hợp giữa đường nét của những mẫu xe ICE và khí động học của những mẫu EV mới nhất của hãng. Cụm đèn pha LED dọc mỏng bao quanh lưới tản nhiệt rộng hơn, tích hợp đèn ban ngày.

Đường viền thân xe nhô lên và đường viền mui dập nổi tương tự EV5, thể hiện qua sự kết hợp giữa đèn hậu LED nằm ngang và dọc. Tay nắm cửa dạng phẳng, gương hậu ngoài hiện đại hơn và hãng xe Hàn Quốc trang trí viền nhôm trên nóc và tấm chắn gầm.

Kia chưa công bố kích thước đầy đủ nhưng hé lộ Seltos 2026 với các thông số nhỉnh hơn so với thế hệ cũ, nhờ đó không gian nội thất rộng rãi hơn. Hãng xe Hàn Quốc không tiết lộ hình ảnh về nội thất nhưng hứa hẹn trang bị nhiều công nghệ và tiện ích, ám chỉ đến buồng lái kỹ thuật số mới, vật liệu mới. Hệ thống hỗ trợ lái cũng nâng cấp với nhiều tính năng.

Về hệ truyền động, nhiều khả năng Seltos 2026 tiếp tục sử dụng các động cơ xăng 1,5 lít, xăng tăng áp 1.5, máy dầu 1.5 quen thuộc. Hãng cũng có thể bổ sung hệ truyền động hybrid. Các lựa chọn hộp số như số sàn iMT và hộp số tự động.

Seltos thuộc phân khúc CUV cỡ B, nơi có những đối thủ như Hyundai Creta, Honda HR-V, Skoda Kushaq, Geely Coolray, Mitsubishi Xforce, Lynk & Co 06, Toyota Yaris Cross, Omoda C5.

Minh Vũ