Kia K3 cướp vị trí của Hyundai Elantra

Kia K3 tăng trưởng 50% doanh số trong tháng 10, trong khi Hyundai Elantra giảm khiến lũy kế 10 tháng đổi ngôi.

Doanh số tổng của phân khúc sedan cỡ C trong tháng 10 tăng nhẹ gần 4% so với tháng trước, với 1.421 xe đến khách hàng. Hầu hết các mẫu xe trong phân khúc đều tăng trưởng, duy nhất Elantra giảm.

Hai vị trí nhất và nhì bảng thuộc về các mẫu xe do Thaco lắp ráp và phân phối, lần lượt là Mazda3 và Kia K3. Tuy vẫn giữ ngôi đầu, nhưng doanh số Mazda3 hầu như không thay đổi trong tháng này, là 693 xe, chỉ hơn 3 xe so với tháng trước. Trái lại, K3 là mẫu xe có mức tăng trưởng lớn nhất 20%, từ 250 xe trong tháng trước lên 300 xe.

Hyundai Elantra vốn giữ vị trí nhì bảng vào tháng trước, nhưng trong tháng này lại là mẫu xe duy nhất giảm doanh số, mức giảm là hơn 10%, từ 281 xe vào tháng 9 xuống chỉ còn 251 xe vào tháng 10. Do đó Elantra đã bị đẩy xuống hạng 3, K3 lên thứ hai.

Hyundai Elantra tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor

Ở vị trí cuối bảng vẫn là hai mẫu xe nhập khẩu, bao gồm Toyota Collora Altis (97 xe) và Honda Civic (80 xe), tuy nhiên doanh số vẫn tăng nếu so với tháng trước. Đây là hai mẫu xe không được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho các xe lắp ráp trong nước, ít phiên bản, màu sắc, giá cao hơn so với các xe khác trong phân khúc, do đó kén khách, ít được lựa chọn.

Trong tháng 10, các mẫu xe trong phân khúc C, và cả những phân khúc khác, được các đại lý tung ra nhiều chương trình bán hàng, khuyến mãi để kích cầu. Mẫu Mazda3 và K3 ngoài việc được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ, một số đại lý còn đưa ra mức khuyến mãi tiền mặt hoặc phụ kiện 40-50 triệu đồng tùy phiên bản. Elantra giảm ít hơn, khoảng 25 triệu đồng tiền mặt hoặc phụ kiện tùy phiên bản.

Trong phân khúc còn có mẫu MG5 nhưng hãng không công bố số liệu bán hàng.

Tân Phan