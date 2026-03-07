Kia giảm giá bán lẻ Seltos, Sonet 10-50 triệu đồng

Hiện Thaco chưa nói rõ nguyên nhân giảm giá của Sonet và Seltos. Mức điều chỉnh giá hai mẫu xe Kia cụ thể như sau:
|Phiên bản
|Giá cũ
|Giá mới
|Mức giảm
|Seltos
|AT
|599
|579
|20
|Deluxe
|639
|599
|40
|Turbo Deluxe
|659
|619
|40
|Luxury
|699
|645
|54
|Turbo Luxury
|714
|665
|49
|Premium
|749
|699
|50
|Sonet
|AT
|499
|489
|10
|Deluxe
|539
|519
|20
|Luxury
|579
|559
|20
|Premium
|624
|609
|15
* đơn vị: triệu đồng
Với giá bán mới 579-699 triệu đồng, Kia Seltos vào nhóm các mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc CUV cỡ B. Khi chưa giảm giá, Seltos cùng Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hợp thành nhóm các mẫu xe xăng ăn khách có giá từ 599 triệu đồng.
Giá khởi điểm 579 triệu đồng của Seltos cao hơn các mẫu xe Trung Quốc như Geely Coolray (538-628 triệu đồng), Omoda C5 (539-669 triệu đồng), MG ZS (518-588 triệu đồng). Đồng thời thấp hơn các mẫu xe bán chạy nhất hiện nay như Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).
Trong khi với Kia Sonet, giá bán mới 489-609 triệu đồng đưa mẫu xe này vào hàng rẻ nhất phân khúc (bản tiêu chuẩn). Mức giảm của Sonet so với trước đây là 10-20 triệu đồng.
Sonet và Seltos là bộ đôi CUV bán chạy nhất của Kia tại Việt Nam nhiều năm qua. Trước khi có sự xuất hiện của các mẫu xe chạy điện hay sự vươn lên gần đây của Xforce, Sonet và Seltos thống trị doanh số phân khúc.
Năm 2025, Kia Sonet bán 6.577 xe, giảm 47% so với năm 2022, đứng thứ 6 phân khúc CUV cỡ B. Sonet bán 5.944 xe, giảm 38% so với 2022, đứng thứ hai phân khúc CUV cỡ A+.
Thành Nhạn