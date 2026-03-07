Kia giảm giá bán lẻ Seltos, Sonet 10-50 triệu đồng

Từ tháng 3, đơn vị phân phối (Thaco) điều chỉnh giá bán lẻ của bộ đôi CUV cỡ nhỏ bán chạy nhất của Kia ở mức hàng chục triệu đồng.

Hiện Thaco chưa nói rõ nguyên nhân giảm giá của Sonet và Seltos. Mức điều chỉnh giá hai mẫu xe Kia cụ thể như sau:

Phiên bản Giá cũ Giá mới Mức giảm Seltos AT 599 579 20 Deluxe 639 599 40 Turbo Deluxe 659 619 40 Luxury 699 645 54 Turbo Luxury 714 665 49 Premium 749 699 50 Sonet AT 499 489 10 Deluxe 539 519 20 Luxury 579 559 20 Premium 624 609 15

* đơn vị: triệu đồng

Với giá bán mới 579-699 triệu đồng, Kia Seltos vào nhóm các mẫu xe có giá thấp nhất phân khúc CUV cỡ B. Khi chưa giảm giá, Seltos cùng Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta hợp thành nhóm các mẫu xe xăng ăn khách có giá từ 599 triệu đồng.

Giá khởi điểm 579 triệu đồng của Seltos cao hơn các mẫu xe Trung Quốc như Geely Coolray (538-628 triệu đồng), Omoda C5 (539-669 triệu đồng), MG ZS (518-588 triệu đồng). Đồng thời thấp hơn các mẫu xe bán chạy nhất hiện nay như Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng), Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng).

Seltos tại đại lý Kia ở TP HCM. Ảnh: Thành Nhạn

Trong khi với Kia Sonet, giá bán mới 489-609 triệu đồng đưa mẫu xe này vào hàng rẻ nhất phân khúc (bản tiêu chuẩn). Mức giảm của Sonet so với trước đây là 10-20 triệu đồng.

Sonet tại đại lý ở TP HCM. Ảnh: Phạm Trung

Sonet và Seltos là bộ đôi CUV bán chạy nhất của Kia tại Việt Nam nhiều năm qua. Trước khi có sự xuất hiện của các mẫu xe chạy điện hay sự vươn lên gần đây của Xforce, Sonet và Seltos thống trị doanh số phân khúc.

Năm 2025, Kia Sonet bán 6.577 xe, giảm 47% so với năm 2022, đứng thứ 6 phân khúc CUV cỡ B. Sonet bán 5.944 xe, giảm 38% so với 2022, đứng thứ hai phân khúc CUV cỡ A+.

Thành Nhạn