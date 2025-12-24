Không khí đón Giáng sinh khắp thế giới

Người phụ nữ chăm sóc phần mộ của một người lính Ukraine tại Nghĩa trang Quân đội Lychakiv, thành phố Lviv, trước ngày Giáng sinh.

Mộ của các binh sĩ tại đây đều được trang hoàng bằng cây thông, đèn và các vật dụng chúc mừng năm mới.

Giáo hội Chính thống giáo Ukraine năm 2023 quyết định chuyển ngày Giáng sinh sang 25/12, giống phần lớn quốc gia phương Tây, thay vì ngày 7/1 theo lịch của Chính thống giáo Nga như trước đây.