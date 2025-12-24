Không khí đón Giáng sinh khắp thế giới

Giáo hoàng Leo XIV hôm 22/12 tiếp đón nhân viên Vatican cùng gia đình tại Hội trường Paolo để chúc mừng Giáng sinh năm 2025.
Các thành viên dàn hợp xướng diễn tập cho buổi biểu diễn Giáng sinh tại Nhà thờ St Paul ở trung tâm London, Anh ngày 22/12.
Những người yêu bơi lội hóa trang thành ông già Noel tham gia sự kiện bơi truyền thống nhân dịp Giáng sinh tại bãi biển Port Vieux ở Biarritz, phía tây nam nước Pháp. Sự kiện được tổ chức từ năm 1929, do hiệp hội Những chú gấu Bắc Cực phát động.
Người tham dự mặc trang phục ông già Noel tham gia cuộc thi chạy bộ từ thiện ở Madrid, Tây Ban Nha.
Người phụ nữ chăm sóc phần mộ của một người lính Ukraine tại Nghĩa trang Quân đội Lychakiv, thành phố Lviv, trước ngày Giáng sinh.
Mộ của các binh sĩ tại đây đều được trang hoàng bằng cây thông, đèn và các vật dụng chúc mừng năm mới.
Giáo hội Chính thống giáo Ukraine năm 2023 quyết định chuyển ngày Giáng sinh sang 25/12, giống phần lớn quốc gia phương Tây, thay vì ngày 7/1 theo lịch của Chính thống giáo Nga như trước đây.
Một người phụ nữ mua sắm tại chợ Giáng sinh ở công viên Bryant, thành phố New York, Mỹ.
Tổng thống Donald Trump tuần trước ký sắc lệnh hành pháp, tuyên bố Đêm vọng Lễ Giáng sinh 24/12 và ngày 26/12 là ngày lễ liên bang, cho phép công chức liên bang được nghỉ thêm hai ngày lễ.
Các doanh nghiệp tư nhân có thể quyết định cho nhân viên nghỉ làm trong hai ngày này, nhưng không bắt buộc.
Người lái xe máy hóa trang thành ông già Noel tham gia cuộc tuần hành chủ đề Giáng sinh nhằm ủng hộ trẻ em khuyết tật, khởi đầu chuỗi sự kiện trong mùa Giáng sinh tại Bengaluru, Ấn Độ.
Người Công giáo Pakistan tham gia lễ diễu hành Giáng sinh ở Lahore.
Đôi trai gái chụp ảnh trước một cây thông Giáng sinh tại công viên ở quận Roppongi, Tokyo. Quận Roppongi tại Tokyo nổi tiếng với các hoạt động thắp đèn nghệ thuật và cây thông được thiết kế độc đáo mỗi dịp cuối năm, thu hút đông đảo khách du lịch và người dân địa phương.
Các thành viên từ nhiều dàn hợp xướng cộng đồng trình diễn những ca khúc Giáng sinh ở Jakarta, Indonesia, ngày 23/12. Gần 1.400 tín đồ Cơ đốc giáo đã tham dự sự kiện này.
Thợ lặn mặc trang phục ông già Noel và tuần lộc vẫy tay chào du khách trong một buổi biểu diễn nước chủ đề Giáng sinh tại Thủy cung Lotte World ở Seoul, Hàn Quốc.
Hồng Hạnh (Ảnh: AFP, AP)