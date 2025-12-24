Người Kiev 'tạm quên thực tại' trong Giáng sinh giữa thời chiến

Vượt qua bóng tối do mất điện và tiếng còi báo động không kích, người dân Kiev vẫn đi hội Giáng sinh để tạm quên chiến sự khốc liệt.

Vlada Ovchinnikova đứng tạo dáng cho bạn trai chụp ảnh bên một gian hàng bán rượu vang nóng bốc khói. Gần đó, trẻ em ngồi vòng quay ngựa gỗ rực rỡ ánh đèn trước cây thông Noel trong khu chợ Giáng sinh ở Kiev ngày 21/12.

Một gia đình người Ukraine chụp ảnh trước vòng quay ngựa gỗ trong khu chợ Giáng sinh ở Kiev ngày 21/12. Ảnh: AFP

Đây là khung cảnh tháng 12 quen thuộc tại các thành phố châu Âu. Nhưng điều đáng chú ý là nó diễn ra ở Kiev, nơi hầu như tối nào cũng vang lên tiếng còi báo động không kích.

Bất chấp nghịch cảnh, hơi thở Giáng sinh vẫn len lỏi khắp phố phường. Người dân Kiev đang nỗ lực tìm kiếm những khoảnh khắc bình yên, cân bằng giữa niềm vui đời thường và bóng ma của xung đột.

"Người ta nghĩ chúng tôi chỉ có tên lửa và hầm trú ẩn. Nhưng chúng tôi cũng có ngày lễ. Chụp ảnh, uống rượu vang nóng, ăn đồ ăn ngon. Thật tốt khi có thể tạm quên đi thực tại", Ovchinnikova, cô gái 25 tuổi, chia sẻ.

Sự tương phản giữa sức tàn phá của xung đột và niềm vui ngày lễ vẫn luôn in đậm trong tâm trí cô.

"Đó là một cảm giác rất lạ. Ta thức dậy, biết rằng ở đâu đó có người vừa ngã xuống, ngay tại Kiev này cũng có người chết. Nhưng ta vẫn phải đi làm, dù cảm giác như tâm trí mình bị chia đôi", cô nói.

Người dân xếp hàng trước quầy bán rượu vang nóng trong chợ Giáng sinh ở Kiev ngày 21/12. Ảnh: AFP

Chợ Giáng sinh Xứ sở mùa đông tại Trung tâm Triển lãm Kiev đã chào đón hơn 330.000 lượt người trong ba tuần đầu tiên của tháng 12. Đám đông chen chúc quanh sân băng giữa tiếng nhạc các ca khúc Giáng sinh kinh điển. Xen lẫn tiếng nhạc, tiếng trẻ em chơi đùa là tiếng máy phát điện, cung cấp điện cho các khu ẩm thực và trò chơi. Hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị ảnh hưởng nặng nề vì các cuộc không kích của Nga.

Ước tính ba triệu người đang sinh sống tại thủ đô Ukraine. Bà Svitlana Yakovleva nắm tay hai đứa cháu, Myroslava, 6 tuổi và Yevgen, 8 tuổi, khi các cháu ngắm nghệ sĩ hóa trang thành người tuyết biểu diễn một liên khúc.

"Con trẻ muốn cảm nhận hạnh phúc, muốn cảm nhận tuổi thơ", bà nói, đôi mắt kẻ chì nhòe đi vì rơi lệ.

Người bà 57 tuổi đã hình thành thói quen cố định mỗi khi Nga tấn công. Ngay khi nghe tiếng còi báo động không kích, bà lấy điện thoại ra, kiểm tra thông tin xem tên lửa hay thiết bị bay không người lái đang hướng về phía nào.

"Chúng tôi tự đặt ra giới hạn cho mình, khi nào cần đi trốn và khi nào có thể lờ đi", bà nói.

Theo phân tích từ dữ liệu của không quân Ukraine, Nga liên tục tập kích Kiev, chỉ nghỉ đúng 5 đêm, trong năm 2025.

"Ở nhà lúc nào cũng mất điện", cô bé Myroslava cằn nhằn.

"Nhưng chúng cháu có bộ trữ điện!", anh trai cô bé cắt ngang, nhắc đến những thiết bị duy trì nguồn điện.

"Lũ trẻ biết hết mọi chuyện. Chúng đã thích nghi rồi", bà Yakovleva nói.

Việc sử dụng nguồn nhiên liệu quý giá để chạy máy phát điện cho lễ hội vẫn là chủ đề gây tranh cãi.

"Không ưu tiên đèn trang trí, vòng hoa chạy bằng điện", Thủ tướng Yulia Svyrydenko phát biểu hồi đầu tháng 12, hướng dẫn người dân cắt giảm tiêu dùng không cần thiết.

Khách tham quan hội chợ Giáng sinh thưởng thức ẩm thực đường phố tại Trung tâm Triển lãm Kiev ngày 21/12. Ảnh: AFP

Nhưng một số hoạt động lễ hội vẫn được tổ chức trước Giáng sinh, ngày lễ mà chính phủ Ukraine năm 2023 quyết định chuyển sang 25/12 thay vì ngày 7/1 theo lịch Chính thống giáo giống Nga.

Trước mặt Nhà thờ Saint Sophia có mái vòm vàng xây dựng từ thế kỷ 11 ở trung tâm Kiev, người ta dựng một cây thông Noel. Một nhóm người biểu tình xếp hàng trước cây thông ngày 21/12, nhằm thu hút sự chú ý đến các tù binh chiến tranh đang bị giam ở Nga.

Một đoàn tàu chở trẻ em xuyên qua đám đông, tiếng nhạc Giáng sinh phát ra từ đoàn tàu bị tiếng còi xe của các phương tiện đi ngang qua lấn át. Nhiều người cho hay phải đấu tranh tâm lý trong mùa lễ này.

"Người Nga đã cướp đi cảm giác lễ hội của tôi từ lâu rồi. Cảm xúc không bao giờ còn được như trước nữa", Danylo Tkachenko, 27 tuổi, nói.

"Ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, theo đúng nghĩa đen, chúng tôi bị mất điện do tập kích không ngừng, nhưng vẫn tiếp tục sống. Bạn bè vẫn kết hôn, người thân vẫn sinh con", anh nói thêm.

Yelizaveta Irzhavska, bạn của Tkachenko, bật khóc. Chỉ tay về phía Tu viện Saint Michael gần đó, cô gái 29 tuổi cho hay vừa ở đó hai ngày trước để dự đám tang chồng của một người bạn đã tử trận.

"Đau lòng lắm, nhưng chúng ta cần phải tiếp tục sống vì những người còn sống, vì những người đã chiến đấu để chúng tôi có được cơ hội này", cô nói. "Nếu không, tất cả đều vô ích".

Hồng Hạnh (Theo AFP)