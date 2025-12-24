Vợ chồng ông Trump mặc đồ đen, nghiêm mặt trong ảnh Giáng sinh

Trong ảnh Giáng sinh do Nhà Trắng công bố, Tổng thống Mỹ cùng phu nhân đều không cười, mặc lễ phục màu đen, phía sau là cây thông Noel.

Trong bức ảnh chụp ngày 7/12 tại Sảnh Cross, ông Trump mặc lễ phục tuxedo màu đen phối với áo sơ mi trắng, còn bà Trump mặc đầm đen, để tóc xõa, phối cùng bông tai và vòng tay kim cương.

"Tổng thống Donald J. Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump xin gửi lời chúc mừng Giáng sinh", Nhà Trắng đăng ảnh kèm thông điệp.

Ảnh Giáng sinh của vợ chồng Tổng thống Mỹ do Nhà Trắng công bố ngày 23/12. Ảnh: Nhà Trắng

"Mùa lễ này là để chúng ta chiêm nghiệm về những phước lành mà chúng ta cùng chia sẻ. Trong gần 250 năm, quốc gia chúng ta đã phát triển nhờ hy vọng và sự cần cù của những gia đình tin tưởng vào một điều gì đó vĩ đại hơn chính bản thân họ. Tấm gương của họ truyền cảm hứng cho chúng ta ngày nay, đặc biệt là vào dịp Giáng sinh, khi chúng ta quây quần bên người thân để cùng nhau kỷ niệm đức tin, gia đình và tự do, những điều đã định hình nên câu chuyện dân tộc của chúng ta".

Ông Trump nắm tay vợ, mặt nghiêm nghị. Bà Melania cũng không cười. Phông nền tấm ảnh là ánh đèn lung linh từ cây thông Noel. Trong các bức ảnh Giáng sinh, những người tiền nhiệm như ông Obama và ông Biden đều nở nụ cười rạng rỡ thay vì giữ vẻ mặt nghiêm nghị, các đệ nhất phu nhân trước đây cũng không thường lựa chọn trang phục đen.

Hiện chưa rõ nguyên nhân ông Trump và vợ đều không cười trong ảnh, một số người cho rằng hình ảnh nghiêm nghị này nhằm củng cố thông điệp mà Nhà Trắng đưa ra.

Mô hình Nhà Trắng bằng bánh gừng nặng 54 kg trưng bày ở Phòng Đông. Ảnh: CNP

Vợ chồng Tổng thống Mỹ đang nghỉ lễ tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, bang Florida, sau khi tổ chức liên tục 29 bữa tiệc Giáng sinh tại Nhà Trắng.

Bà Melania năm nay trang trí Nhà Trắng theo chủ đề "Nhà là nơi trái tim thuộc về", với cây thông Noel trang trí bằng đèn màu trắng cổ điển, ruy băng, quả châu màu đỏ, trắng và xanh lam, ngôi sao vàng, bướm cùng mô hình Nhà Trắng bằng bánh gừng nặng 54 kg.

Hồng Hạnh (Theo New York Post, Fox News)