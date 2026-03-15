Khối u ung thư nhỏ có nên phẫu thuật?

Người ung thư từ chối mổ vì khối u nhỏ, sợ tế bào lây lan, về uống thuốc nam để u tự teo. Trường hợp này có nên phẫu thuật, nguy hiểm thế nào?(Nam, 44 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Nỗi lo sợ phẫu thuật khiến ung thư di căn nhanh hơn hay đụng dao kéo khiến bệnh nặng hơn đã in sâu trong tiềm thức người dân. Nhiều người từ chối mổ khi khối u còn nhỏ, về nhà uống thuốc nam, đến khi vỡ u, bệnh trở nặng mới quay lại bệnh viện thì vô phương cứu chữa.

Phẫu thuật giữ vai trò rất quan trọng trong cả chẩn đoán lẫn điều trị ung thư. Ở giai đoạn sớm, đây gần như là phương pháp điều trị chủ lực, thậm chí mang tính quyết định giúp người bệnh khỏi bệnh hoàn toàn nếu khối u được cắt bỏ triệt để. Trường hợp khối u nhỏ, chứng tỏ bệnh đang ở giai đoạn sớm. Chỉ định mổ lúc này vừa tiêu diệt khối u vừa giảm đau đớn và chi phí cho người bệnh, chất lượng cuộc sống sau mổ tốt hơn.

Ngoài ra, y học chưa ghi nhận trường hợp nào khỏi ung thư bằng phương pháp dân gian, nhịn ăn hay thực dưỡng. Việc tự ý điều trị, đặt niềm tin vào quảng cáo truyền miệng không chỉ gây tốn kém mà còn khiến người bệnh bỏ lỡ "giai đoạn vàng", đánh mất cơ hội chiến thắng ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần tin tưởng bác sĩ chuyên khoa, tuân thủ phác đồ điều trị đã được xây dựng dựa trên bằng chứng khoa học. Việc điều trị sớm, đúng phương pháp, kết hợp chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp cơ thể có thêm sức chống chọi với bệnh tật.

Bác sĩ Tỵ và kíp mổ đang phẫu thuật xử lý khối u vú cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ

Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội