Khối u tuyến tiền liệt to như quả cam

Hà NộiCụ ông 83 tuổi, đi tiểu khó vài tháng nay nhưng không điều trị, sau đó phát hiện khối u xơ tuyến tiền liệt nặng hơn 200g, hiếm gặp.

Cụ ông cho biết tình trạng khó tiểu không tăng đột ngột và bệnh về tuyến tiền liệt đã kéo dài nên nghĩ bình thường, không đi khám. Đến khi bí tiểu hoàn toàn, ông mới nhờ người nhà đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị điều trị. Đến 12/4, cụ ông hồi phục sức khỏe, đi tiểu dễ dàng hơn sau khi mổ.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Long, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Hữu Nghị, cho biết cụ ông vào viện khoảng cuối tháng 3, chẩn đoán bí tiểu do u xơ tiền liệt tuyến. Do cụ ông không đi khám thường xuyên và điều trị sớm, khối u phát triển rất lớn, chèn vào ống tiết niệu. Kíp phẫu thuật bóc tách được khối u xơ nặng 245 g, to như quả cam.

"Khối u lớn như vậy rất hiếm gặp", bác sĩ Long nói và cho biết thêm thông thường, kích thước tuyến tiền liệt ở người trưởng thành chỉ dưới 25 g, nếu to hơn thì mắc phì đại tuyến tiền liệt.

U xơ tiền liệt tuyến, còn gọi là phì đại lành tính tuyến tiền liệt, xuất hiện do tuyến tiền liệt ở nam giới tăng kích thước. Bệnh gây tiểu khó, tiểu đêm nhiều lần, mất ngủ, giảm sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Khối u quá lớn có thể gây biến chứng như nhiễm trùng tiết niệu, đái máu, suy thận, sỏi tiết niệu, tiến triển thành ung thư tiền liệt tuyến.

Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh của nam giới trên 50 tuổi là hơn 63,8%, trên 80 tuổi là hơn 95%. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo tất cả nam giới trên 50 tuổi đi khám định kỳ hàng năm, nhằm phát hiện, điều trị sớm, tránh biến chứng và bệnh trở nặng.

Khối u xơ tuyến tiền liệt to như quả cam. Ảnh: Bệnh viện Hữu nghị

Chi Lê