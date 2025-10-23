Cha dượng bị khởi tố vì dùng búa đinh bạo hành bé gái lớp 5

Hà TĩnhNguyễn Văn Nam bị cáo buộc dùng gậy và búa đinh đánh con riêng của vợ gây thương tích nặng khi vợ vắng nhà.

Nam, 31 tuổi, trú xã Cổ Đạm, bị khởi tố, tạm giam về hành vi Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật Hình sự. Các quyết định tố tụng do VKSND Khu vực 3 phê chuẩn, công bố ngày 23/10.

Tại cơ quan điều tra, Nam nói trong lúc nổi giận đã không kiểm soát được hành vi nên gây án, hiện rất hối hận.

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra, tối 18/10, khi vợ đi vắng, Nam chở con riêng của vợ về nhà trọ ở thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân. Cho rằng bé gái nói dối, trả lời không đúng ý mình, Nam bực tức, dùng tay, gậy gỗ và búa đinh đánh vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng, rồi tự băng bó cho bé trước khi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Nam đi làm, khóa cửa để bé ở trong nhà. Nạn nhân mở cửa sổ kêu cứu, được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Bé gái bị đa chấn thương, phải khâu 7 mũi ở đầu. Tối cùng ngày, Nam bị công an bắt khi đang trốn trên mái nhà mẹ đẻ.

Chiếc búa đinh được nhà chức trách thu tại phòng trọ của gia đình Nam ở xã Cổ Đạm. Ảnh: Hùng Lê

Theo chính quyền địa phương, Nam nhiều lần bạo hành bé gái, bị nhắc nhở vào năm ngoái.

Bé gái năm nay 10 tuổi, đang học lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm. Mẹ bé là chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, trú tỉnh Sơn La. Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nam, vợ chồng sinh được hai con, đang thuê nhà ở thôn Phú Hòa để sinh sống.

Vết thương trên người bé gái thời điểm bị cha dượng đánh. Ảnh: Hùng Lê

Bé gái được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh từ ngày 19/10. Hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, sáng nay người thân đang làm thủ tục xuất viện. Em cho biết sợ cuộc sống đòn roi, sau này muốn về quê ở Sơn La sinh sống với bà ngoại.

