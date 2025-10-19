Nghi án bé gái lớp 5 bị cha dượng bạo hành

Hà TĩnhNguyễn Văn Nam, 31 tuổi, bị tình nghi bạo hành con gái của người tình, gây thương tích nặng toàn thân.

Tối 19/10, Công an xã Cổ Đạm cho biết đang triệu tập Nguyễn Văn Nam để lấy lời khai, làm rõ các hành vi liên quan cố ý gây thương tích, ngược đãi trẻ em.

Vết thương trên người bé gái nghi do bị cha dượng bạo hành. Ảnh: Khánh Trung

Sáng 19/10, bà nội bé gái phát hiện cháu bị thương vùng đầu, nhiều vết hằn ở lưng, chân và tay do vật cứng đánh nên đưa tới bệnh viện điều trị. Tại cơ sở y tế, vết thương hở trên đầu của bé gái được bác sĩ khâu 5-6 mũi, chân tay sưng khó đi lại.

Bé gái kể với người thân và cô giáo về việc bị cha dượng đánh do nghi nói dối. Sự việc xảy ra vào tối 18/9, lúc này cửa nhà đóng nên em không thể chạy ra ngoài.

Cô bé lớp 5 là con riêng của chị Bàn Thị Bình, trú tỉnh Sơn La. Vài năm gần đây, chị Bình chuyển về sinh sống Nam ở xã Cổ Đạm, có thêm hai người con chung. Mấy hôm nay chị Bình đang về quê thăm người thân mắc bệnh nặng.

Bé gái đang học lớp 5, trường Tiểu học Cổ Đạm, xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân cũ.

Đức Hùng