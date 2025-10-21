Cuộc sống trong đòn roi của bé lớp 5 bị cha dượng bạo hành

Hà TĩnhTrước khi bị cha dượng Nguyễn Văn Nam dùng búa đinh đánh phải nhập viện, bé gái 10 tuổi nhiều lần bị bạo hành nhưng không dám nói với mẹ vì sợ bị đánh nhiều hơn.

Chiều 20/10, tại Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh - Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (tỉnh Nghệ An), bé Vy không còn vẻ hoảng sợ, sức khỏe dần hồi phục sau khi được khâu các vết thương hở trên đầu.

Vy là con riêng của chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, trú tỉnh Sơn La). Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, chuyển về sinh sống với chồng ở xã Cổ Đạm, trước đây thuộc huyện Nghi Xuân, có thêm hai con chung.

Cô bé đang học lớp 5, Trường Tiểu học Cổ Đạm cho biết trước đây sống với ông bà ngoại ở Sơn La, cuộc sống thiếu thốn nhưng luôn được quan tâm, chăm sóc. Chuyển về Hà Tĩnh cùng mẹ, em phải tự lập hơn, đặc biệt là lúc mẹ sinh thêm hai em.

Bé Vy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, chiều 20/10. Ảnh: Đức Hùng

Hàng ngày Vy thức dậy lúc 6h30, tự soạn đồ dùng học tập rồi đạp xe đến trường cách nhà hơn 2 km. Do mẹ và cha dượng thường đi làm thuê trong xã, mỗi lúc không đến lớp, bé gái thường thay người lớn làm việc nhà, nấu ăn và chăm sóc hai em.

Vy cho hay rất sợ cha dượng, bởi mỗi khi ông uống rượu vào thường nổi nóng và hay đánh, dù bản thân không làm gì sai.

"Cha dượng thường mắng, rồi dùng dây điện, búa đinh đánh và gõ vào đầu con. Lần nào cha uống rượu ít thì đánh ít, say thì đánh nhiều. Những lần ấy mẹ đều vắng nhà nên không biết sự việc", Vy kể và cho biết năm ngoái cha dượng từng đánh mình gây thương tích đầy người, bị chính quyền gọi lên nhắc nhở.

Nhiều lần bị bạo hành nhưng Vy không dám nói với mẹ vì sợ bị cha dượng đánh nặng hơn. Sau mỗi trận đòn roi, bé sợ hãi, chỉ dám ngồi khóc một mình. "Nhưng cũng có lần mẹ biết chuyện, gặng hỏi và lau vết thương, con có nói bị cha dượng đánh. Con không biết mẹ có trao đổi lại với cha không", Vy cho biết song tình hình không cải thiện.

Chiều 18/10 (thứ bảy), Vy đi học về sớm và chơi với bà ở sân nhà trọ. Lúc này, Nguyễn Văn Nam tưởng Vy trốn học ở nhà nên to tiếng. Đến tối, sau bữa ăn liên hoan sớm nhân ngày Phụ nữ Việt Nam tại nhà bà nội, Vy được Nam chở về nhà trọ.

"Một lúc sau, cha dượng nhắc lại việc em nói dối và trốn học lúc chiều, em đáp không phải thế thì bị đánh bằng búa đinh", Vy kể.

Sáng hôm sau, Nam khóa cửa đi làm, để Vy ở nhà một mình. Vì quá đau đầu, người sưng ê ẩm, bé gái đứng bên cửa sổ gọi hàng xóm nhờ mở cửa để đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm thăm khám. Các cô giáo khi biết chuyện đã đến đưa học trò tới Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Chiếc búa đinh được nhà chức trách thu tại phòng trọ của gia đình Nam ở xã Cổ Đạm. Ảnh: Hùng Lê

Mẹ của nghi phạm: 'Bé Vy rất ngoan, siêng'

Bà Trần Thị Hương (mẹ Nam) cho biết, vợ chồng con trai không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy. Buổi tối, Nam thường ra đồng bắt cua, bắt ốc để cải thiện kinh tế. Do nhà cách nhau hơn 2 km, bà không hay biết việc con trai thường xuyên đánh đập cháu.

"Vy rất ngoan và siêng năng, hàng ngày thường phụ bố mẹ chăm em, làm việc nhà. Tôi luôn xem Vy như cháu nội ruột, không hề phân biệt", bà Hương nói và cho rằng việc Nam bạo hành con gái riêng của vợ là sai, không thể chấp nhận với hành vi đó. Tuy nhiên, theo bà, tâm lý Nam bất ổn như hiện nay một phần cũng do ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình.

Trước đây, chồng cũ của bà Hương thường uống rượu, đánh đập vợ con. Sau này Nam lớn lên, thỉnh thoảng dù mâu thuẫn nhỏ cũng tỏ ra hung dữ, đánh người khác.

"Tôi rất thương Vy nhưng không biết làm sao, từng khuyên con dâu gửi cháu về ngoại để sống trong môi trường tốt hơn", bà Hương nói.

Sau hai ngày điều trị, các vết bầm trên lưng Vy dần mất, song đầu còn sưng vì có ba vết thương hở, phải khâu 7 mũi. Ảnh: Đức Hùng

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết Vy là nạn nhân của bạo hành trẻ em trong thời gian dài nhưng gia đình chưa có biện pháp ngăn chặn. Giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm phát hiện Vy có nhiều vết thương trên cơ thể, gặng hỏi mới biết do bị cha dượng đánh bằng roi. Chính quyền và công an đã xử lý hành chính, yêu cầu Nam viết cam kết không tái phạm.

"Vy rất chăm ngoan, lễ phép. Thấu hiểu hoàn cảnh, tôi và trưởng thôn từng ngỏ ý xin nhận cháu làm con nuôi để chăm sóc, hỗ trợ nhưng chưa được gia đình đồng ý. Gần đây thấy cuộc sống của Vy tạm ổn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", cô Hồng nói.

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Liên quan vụ việc, sau khi bạo hành con gái riêng của vợ, Nam bỏ trốn trên mái nhà mẹ đẻ, bị bắt lúc 22h ngày 19/10.

Nam đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích, theo Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Nghi phạm khai bực tức vì bé gái 10 tuổi trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên dùng gậy gỗ, búa đinh đánh gây thương tích.

Vy chia sẻ, trong những ngày nằm viện rất nhớ mẹ, mong mẹ sớm lo xong việc gia đình ở Sơn La để về với mình. "Sau này con muốn về quê sống với bà ngoại. Con sẽ cố gắng học tập để sau này thành giáo viên", Vy nói.

Đức Hùng

* Tên bé gái đã thay đổi