Khôi Huỳnh, Đan Quyết muốn tranh vô địch Giải chạy đêm Hà Nội

Thời tiết lạnh, đường đua thẳng cùng việc có PR cuối tuần trước tiếp thêm động lực để Khôi Huỳnh, Đan Quyết hướng đến cột mốc mới tại giải chạy đêm.