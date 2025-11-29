Thứ bảy, 29/11/2025
Thứ bảy, 29/11/2025, 11:00 (GMT+7)

Khôi Huỳnh, Đan Quyết muốn tranh vô địch Giải chạy đêm Hà Nội

Thời tiết lạnh, đường đua thẳng cùng việc có PR cuối tuần trước tiếp thêm động lực để Khôi Huỳnh, Đan Quyết hướng đến cột mốc mới tại giải chạy đêm.

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2025 Powered by Puma khởi tranh 0h5 ngày 30/11, thu hút 10.000 VĐV. Giải đấu đánh dấu 5 năm VnExpress Marathon có mặt tại Thủ đô. Giải đổi mới cung đường, đưa runner cảm nhận nét cổ kính xen lẫn hiện đại của thành phố, qua những công trình tiêu biểu như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh... trong không khí mát lạnh đầu đông.
Năm nay, giải có sự đồng hành của thương hiệu Puma, mang thông điệp "Go Wild Hà Nội", cổ vũ runner chạy vì niềm vui, tận hưởng nhiều hơn trên đường chạy đồng thời cảm nhận vẻ đẹp của phố phường Thủ đô lúc nửa đêm.

Hoài Phương - Mai Anh

Khôi Huỳnh, Đan Quyết muốn cạnh tranh vô địch tại giải chạy đêm Hà Nội
