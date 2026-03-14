Khởi động giải chạy online vì một Việt Nam khỏe mạnh

Gần 2.000 người tham gia lễ phát động giải chạy online và chương trình Toàn dân Tập luyện Thể dục Thể thao, sáng 14/3 Bắc Ninh.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp Bộ Y tế, Ủy ban Olympic Việt Nam và Herbalife Việt Nam tổ chức. Thành phần tham dự gồm người cao tuổi, hội phụ nữ, cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và người dân địa phương.

Chương trình khuyến khích người dân cùng tham gia tập luyện thể dục, thể thao. Ảnh: Herbalife

Sau lễ phát động là thời gian diễn ra các hoạt động thể thao cộng đồng như chạy bộ 1km, đồng diễn thể dục và trò chơi vận động tập thể. Ban tổ chức cho biết sự kiện nhằm khuyến khích người dân hình thành thói quen vận động, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.

Chương trình cũng tạo cơ hội giao lưu giữa các nhóm cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao quần chúng tại địa phương.

Năm thứ hai liên tiếp đồng hành với sự kiện, đại diện Herbalife Việt Nam cho biết, đây là cơ hội để doanh nghiệp lan tỏa thông điệp sống khỏe và năng động. "Việc duy trì vận động thường xuyên kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý là yếu tố quan trọng để xây dựng sức khỏe bền vững", đại diện Herbalife chia sẻ.

Người dân tham gia vận động tập luyện thể dục thể thao tại buổi lễ. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Herbalife Việt Nam hiện là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. Trước đó, họ từng đồng hành với nhiều chương trình thể thao và hoạt động rèn luyện thể chất cộng đồng trên cả nước.

Chương trình Toàn dân Tập luyện Thể dục Thể thao do Ủy ban Olympic Việt Nam khởi xướng, dự kiến tổ chức khoảng 30 sự kiện tại 21 tỉnh, thành từ tháng 3 đến tháng 9. Thông qua chuỗi hoạt động này, ban tổ chức kỳ vọng nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao trong đời sống, hướng tới xây dựng lối sống khỏe mạnh và tích cực.

Đại diện Hiệp hội Tư vấn nâng cao sức khỏe Việt Nam nhận hoa và kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Ảnh: Herbalife Việt Nam

Năm ngoái, chương trình này bắt đầu từ tháng 9, tổ chức tại 17 tỉnh, thành phố với 20 sự kiện, thu hút gần 23.000 người tham gia trực tiếp. Các hoạt động như chạy bộ phong trào 1 km, đồng diễn thể dục và trò chơi vận động tập thể nhận được sự hưởng ứng từ cộng đồng.

Lan Anh