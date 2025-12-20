Khởi công trạm biến áp 220 kV Phú Quốc để ổn định nguồn điện

An GiangTrạm biến áp 220 kV Phú Quốc được triển khai sau sự cố mất điện diện rộng, nhằm tăng độ ổn định, dự phòng cho hệ thống điện trên đảo, phục vụ phát triển và APEC 2027.

Sáng 20/12, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khởi công trạm biến áp 220 kV tại khu phố Hàm Ninh, đặc khu Phú Quốc.

Công trình có tổng mức đầu tư gần 900 tỷ đồng, quy mô ba máy biến áp, mỗi máy công suất 250 MVA. Giai đoạn đầu, dự án lắp đặt hai máy với tổng công suất 500 MVA, đồng thời dự phòng quỹ đất cho máy thứ ba khi phụ tải tăng. Hệ thống đấu nối gồm hơn 2,6 km cáp ngầm hai mạch và 15,5 km đường dây trên không.

EVNSPC khởi công Trạm biến áp 220 kV sáng 20/12. Ảnh: An Phương

Khi đi vào vận hành, trạm sẽ tiếp nhận điện từ đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc, chuyển phương thức cấp điện từ 110 kV lên 220 kV, qua đó hoàn chỉnh kết nối lưới điện trên toàn đảo.

Hiện Phú Quốc được cấp điện từ hai nguồn: đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc cung cấp cho khu vực phía nam đảo và cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc cấp điện cho phía bắc.

Tuy nhiên, hai nguồn này chưa được liên kết mạch vòng - cơ chế cho phép tự động chuyển hướng cấp điện khi một tuyến gặp sự cố. Vì vậy, dù tuyến 220 kV có công suất lớn, hệ thống vẫn không thể cấp bù ngay cho toàn đảo khi cáp ngầm trục trặc, trong khi khoảng 70% nhu cầu điện hiện do tuyến 110 kV đảm nhận.

Hồi cuối tháng 11, cáp ngầm 110 kV Hà Tiên - Phú Quốc gặp sự cố trong quá trình thi công đường ven biển, khiến nhiều khu vực như Dương Đông, Cửa Cạn, Cửa Dương, Hàm Ninh và toàn bộ phía bắc đảo mất điện. Hơn 30.000 hộ dân cùng nhiều cơ sở du lịch bị ảnh hưởng, sinh hoạt và cấp nước sạch gián đoạn.

Đường điện 220kV Kiên Bình - Phú Quốc dài 80,4km cấp điện cho khu vực nam đảo. Ảnh: EVN cung cấp

Ông Nguyễn Phước Đức, Tổng giám đốc EVNSPC, cho biết trạm biến áp 220 kV khi hoàn thành sẽ tăng độ an toàn, ổn định và khả năng dự phòng cho hệ thống điện Phú Quốc, đáp ứng yêu cầu cấp điện liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện đối ngoại lớn, trong đó có APEC 2027.

Theo EVNSPC, sản lượng điện tiêu thụ tại Phú Quốc tăng nhanh, từ 464 triệu kWh năm 2020 lên dự kiến khoảng 782 triệu kWh vào năm 2025, tương đương mức tăng bình quân 11% mỗi năm. Tổng công ty đề nghị địa phương hỗ trợ giải phóng mặt bằng để dự án kịp đóng điện vào quý IV/2026.

Lê Tuyết