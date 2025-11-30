Cáp ngầm vượt biển Phú Quốc bị sự cố, 30.000 hộ dân mất điện

An GiangTuyến cáp ngầm 110kV Hà Tiên - Phú Quốc chiều qua gặp sự cố đứt cáp, ảnh hưởng hàng chục nghìn hộ dân và nhiều cơ sở du lịch.

Sáng 30/11, Công ty Điện lực An Giang cho biết sự cố xảy ra tại khu vực bờ Hà Tiên, nghi do đơn vị thi công đường ven biển ép cọc vi phạm hành lang an toàn lưới điện, làm đứt cáp.

Một góc đặc khu Phú Quốc. Ảnh: Ngọc Tài

Điện lực An Giang đã cấp điện ưu tiên từ Trạm 110/22 kV Nam Phú Quốc qua lưới trung áp 22 kV cho các cơ quan, lực lượng vũ trang, bệnh viện, hệ thống cấp nước sạch, viễn thông và một số khu dân cư. Đến nay, khoảng 17.400 khách hàng có điện trở lại, hơn 12.000 hộ khu vực Bắc đảo vẫn bị ảnh hưởng.

Phú Quốc hiện dùng hai tuyến cáp ngầm 110 kV Hà Tiên – Phú Quốc và 220 kV Kiên Bình – Phú Quốc, nhưng chưa liên kết mạch vòng. Vì vậy khi sự cố xảy ra dẫn tới mất điện trên diện rộng.

Đặc khu Phú Quốc cách Rạch Giá 120 km về phía Đông, cách Hà Tiên 45 km về phía Tây, rộng 570 km2 dân số gần 160.000 người. Đây là điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. 9 tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 6,5 triệu lượt khách, tổng thu hơn 31.000 tỷ đồng.

Ngọc Tài - Lê Tuyết