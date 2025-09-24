Khởi công loạt dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

An Giang10 dự án hạ tầng tại Phú Quốc tổng vốn hơn 9.200 tỷ đồng được khởi công nhằm phục vụ APEC 2027 và mục tiêu phát triển bền vững, sáng 24/9.

Các dự án tập trung vào giao thông, môi trường, hạ tầng đô thị và công nghệ. Nổi bật gồm tuyến đường tỉnh 975, hồ chứa nước Cửa Cạn, trung tâm giám sát điều hành thông minh, kè và san lấp mặt bằng xây dựng trung tâm tổ chức hội nghị APEC, nhà máy xử lý rác Bãi Bổn, nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt An Thới và nhà máy nước hồ Cửa Cạn.

Phối cảnh khu tổ hợp hội nghị, nghỉ dưỡng với tòa tháp 220 m. Ảnh: Sun Group

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết, việc khởi công 10 dự án hạ tầng trong tổng số 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu hội nghị, mà còn tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc và cả nước.

Ông đề nghị các bộ, ngành và địa phương quán triệt tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện", phấn đấu rút ngắn tiến độ, hoàn thành sớm 3-6 tháng so với kế hoạch.

"Các công trình phải bảo đảm chất lượng tốt nhất, tạo không gian đẹp và ấn tượng về Việt Nam, Phú Quốc trong mắt bạn bè quốc tế", Phó thủ tướng nhấn mạnh, đồng thời lưu ý chính quyền và chủ đầu tư quan tâm đời sống người dân trong diện giải tỏa, bảo đảm nơi ở và việc làm mới bằng hoặc tốt hơn trước.

Nghi thức khởi công loạt dự án phục vụ APEC 2027. Ảnh: Dương Đông

Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30 có chủ đề "Kết nối, xây dựng các nền kinh tế bao trùm và tự cường" là dấu mốc quan trọng, thể hiện vị thế của Việt Nam trong khu vực. Đây là cơ hội để Phú Quốc trở thành trung tâm hợp tác kinh tế, xã hội và giao thương toàn cầu.

Đặc khu Phú Quốc bao gồm các phường Dương Đông, An Thới và các xã Dương Tơ, Hàm Ninh, Cửa Dương, Bãi Thơm, Gành Dầu, Cửa Cạn - quy mô hơn 570 km2.

Ngọc Tài