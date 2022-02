Khởi công nhà ga T2 sân bay Đồng Hới trong năm nay

Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ đầu tư bố trí vốn để khởi công nhà ga T2 sân bay Đồng Hới (Quảng Bình) trong năm 2022.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - chủ đầu tư, xây dựng tiến độ và cam kết bố trí vốn để bảo đảm khởi công dự án. Trường hợp doanh nghiệp không đủ khả năng khởi công cần sớm báo cáo cơ quan quản lý, Bộ Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình nghiên cứu phương án huy động nguồn lực đầu tư theo quy định.

Nhà ga T2 sân bay Đồng Hới được ACV đề xuất xây mới để nâng công suất lên 3 triệu khách hành mỗi năm, cùng với sân đỗ ôtô và các công trình phụ trợ rộng 19 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến 1.222 tỷ đồng bằng vốn của doanh nghiệp.

Theo ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch ACV, hai năm qua dịch bệnh gây nhiều khó khăn, giảm doanh thu các cảng hàng không. Tuy nhiên, ACV vẫn đảm bảo nguồn vốn ưu tiên cho sân bay Long Thành và có kế hoạch đầu tư, mở rộng các sân bay Điện Biên, Cát Bi, Côn Đảo, Đồng Hới.

Cảng hàng không Đồng Hới hiện có công suất 500.000 khách. Ảnh: Hoàng Táo

Hiện nay, nhà ga hành khách sân bay Đồng Hới có công suất 500.000 khách mỗi năm, đã khai thác vượt thiết kế. Năm 2019 là hơn 539.000 khách, năm 2020, dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng sản lượng hành khách vẫn đạt trên 487.000. Việc khai thác vượt công suất thiết kế ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, điều kiện an ninh an toàn tại cảng.

Hiện nay sân bay Đồng Hới có 5 hãng hàng không trong nước khai thác 3 đường bay nội địa: Đồng Hới - Hà Nội, Đồng Hới - TP HCM, Đồng Hới - Hải Phòng và một đường bay quốc tế thường lệ Đồng Hới - Chiang Mai (Thái Lan).

Cục Hàng không Việt Nam đánh giá, việc đầu tư xây dựng nhà ga mới tại cảng hàng không Đồng Hới là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu khai thác tại sân bay Đồng Hới hiện tại và trong các giai đoạn tiếp theo.

Cuối năm trước, Tỉnh Quảng Bình đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải nâng cấp Đồng Hới thành cảng hàng không quốc tế để giúp phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Anh Duy